Успешные переговоры, проведенные в Москве председателем политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктором Медведчуком и членом партии, народным депутатом Юрием Бойко с главой российского правительства Дмитрием Медведевым и руководителем ПАО «Газпром» Алексеем Миллером являются положительным сигналом и открывают окно возможностей для перезагрузки отношений с РФ. Такое мнение высказала кандидат философских наук Александра Решмедилова в эфире телеканала 112 Украина.

«Тропинка, протоптанная Бойко и Медведчуком, она действует, она видна, - отметила Решмедимлова. – Посмотрите, как часто Россия, премьер Медведев стал делать заявления по Украине. Раньше он этой темы не касался. Украинский вопрос там вновь стал актуальным».

Однако, по словам эксперта, пока не ясно, сумеет ли воспользоваться появившейся возможностью для нормализации отношений с северным соседом будущий президент Украины Владимир Зеленский. «Вопрос здесь в том, будет ли команда Зеленского прислушиваться и присматриваться к этому вектору, к этой тропинке, которая была протоптана Медведчуком», - сказала Александра Решмедилова.

Спикер отметила: «Со старым руководством Украины Россия вообще не видела возможности для диалога. Посмотрим, появятся ли возможности для некого рестарта в отношениях».

При этом последнее решение Кабинета Министров Украины снизить цены на 30 коп. на 1 куб м, которое уже раскритиковал Виктор Медведчук, Решмедилова назвала пиар-приемом уходящей власти. «30 копеек или 300 грн на тысяче кубометров – многие люди этого даже не заметят. Безусловно, пиар-составляющая здесь есть», - заявила она.