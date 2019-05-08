Президент РФ Владимир Путин напомнил о договоренностях, достигнутых во время визита Виктора Медведчука и Юрия Бойко в Москву. Об этом пишет польское агентство РАР.

«Он (Путин — ред.) напомнил о визите в Россию накануне президентских выборов в Украине двух пророссийских украинских политиков — Виктора Медведчука и кандидата на президентских выборах Юрия Бойко. Они поговорили с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым и руководителем группы «Газпром» Алексеем Миллером», — сообщает РАР.

В частности, Путин отметил, что на встрече российская сторона заявила, что цена будет не менее чем на 25% ниже, если Украина будет получать газ напрямую из России.

Напомним, на пресс-конференции по итогам визита в Пекин президент России Владимир Путин заявил, что Украина останется без газоснабжения, если не продлит договор о транзите российского газа. При этом он отметил, что Украина получает газ «в два раза дороже», чем могла бы получать.

«Когда господин Виктор Медведчук и Юрий Бойко приезжали в Москву и встречались с Миллером и председателем правительства России Медведевым, российская сторона сказала: минимум 25% будет цена меньше, если напрямую будут получать газ из России. 25%!» — отметил российский лидер.

Данный материал также был опубликован на сайте польского информационного телеканала TVP Info, на католическом портале Forsal, а также рядом польских экономических сайтов BiznesAlert, BiznesInteria, GospodarkaMorska, WGospodarce, Cire.