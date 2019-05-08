По мнению депутата районного совета г. Днепр Сергея Хруща, у новоизбранного президента Владимира Зеленского есть возможности, чтобы снизить коммунальные тарифы для простых украинцев. По словам Сергея Хруща, оппозиционный политик Виктор Медведчук разработал «дорожную карту» для снижения тарифов на услуги ЖКХ.

Такое мнение депутат выразил в эфире канала 112 Украина.

Хрущ подчеркнул, что главный украинский переговорщик Виктор Медведчук накануне первого тура договорился с РФ о скидке на газ в размере 25 %.

«Есть большая надежда. Вы знаете, что еще до окончательного решения вопроса о президенте Виктор Медведчук летал в Москву. И, в общем-то, дорожная карта уже есть. 25 % скидки - это то, что было озвучено тогда еще», - подчеркнул депутат.

Хрущ считает, что новый президент может сделать несколько явных шагов навстречу, свидетельствующих, что он хочет установить нормальные отношения между Украиной и Россией.

«Включить прямое авиасообщение с Москвой, назначить там посла, нового, вменяемого человека, которого будут слышать там, с которым там будут разговаривать - это не требует денег, но это явный шаг навстречу», - пояснил он.

По мнению Хруща, в случае нормализации отношений, Украина сможет рассчитывать на скидку на газ, о которой Медведчук договорился с руководством РФ.

«То, что озвучил Виктор Владимирович на встрече с Миллером и Медведевым, - 25 % - думаю, это стартовая позиция. Она может укрепляться», - конкретизировал выступающий.

22 марта 2019 года глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук и кандидат в президенты Юрий Бойко посетили Москву, где встретились с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

В ходе встречи глава «Газпрома» А. Миллер заявил, что при восстановлении прямых закупок у «Газпрома» цена на газ для украинских потребителей будет на 25 % ниже.

30 апреля премьер Медведев подтвердил, что все обещания о поставках газа, данные В. Медведчуку, остаются в силе и для нового руководства Украины.