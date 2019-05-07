Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук дал двухчасовое интервью в эфире политического ток-шоу «Эпицентр украинской политики» на телеканале NEWSONE.

В интервью политик заявил, что партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» находится в оппозиции к избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому. «Позиция нашей партии: мы не будем заниматься никакой челночной дипломатией. В том числе и я этого делать не буду. У нас есть видение решения отдельных вопросов», — отметил политик.

Он добавил, что ни Зеленский, ни его команда никогда не обращалась к нему по поводу коммуникаций с Москвой. При этом политик подчеркнул, что партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» не будет прекращать взаимоотношения с Российской Федерацией.

Позиция партии, добавил Медведчук, заключается в мирном плане. В частности, уже составлен План-концепция по установлению мира и прекращению боевых действий на Донбассе. Более того, руководители непризнанных Донецка и Луганска готовы садиться за стол и обсуждать план-концепцию как основу. Также Медведчук сообщил, что у партии есть наработки по экономическому сотрудничеству с РФ.

В конце эфира профессор, медиа-эксперт Никита Василенко порекомендовал Виктору Медведчуку жить в соответствии с античной мудростью: «Живи великим, жизнь не будет тебе в тягость». «Живите великим. Удачи», — отметил Василенко.