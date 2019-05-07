также в разделеПолитика
В Кремле открестились от слов Глазьева, что Зеленский заселит Донбасс евреями 8
Луценко: Закон о роспуске Рады прописан нечетко 19
Комиссар ЕС заявил о полной поддержке Зеленского 109
РФ собирается предоставлять украинцам бессрочный вид на жительство 73
Луценко: Порошенко готов дать показания, но нужно согласовать время 19
Порошенко назначил судей Верховного суда и посетовал, что не успел завершить реформу 32
Порошенко не явился на допрос в ГПУ 52
Госдеп подтвердил замену посла США в Украине 73
У Зеленского открестились от митинга в поддержку инаугурации 19 мая 128
Порошенко поручил увеличить на 5 тысяч выплаты военным на «передке» 56
Полторак не проводил переговоров с Зеленским 39
Порошенко вызвали на допрос в ГПУ 146
Климкин готов сотрудничать с Зеленским 36
Луценко не видит оснований уходить в отставку 59
Стало известно, кто будет сажать Порошенко 1351
Сасс: Слова Медведчука заставляют задуматься 472
Польский сайт «Энергетика 24» рассказал о «большой игре» Медведчука и Коломойского 333
На встрече с Зеленским из парламентариев самым вменяемым был Новинский 265

Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук дал двухчасовое интервью в эфире политического ток-шоу «Эпицентр украинской политики» на телеканале NEWSONE.

В интервью политик заявил, что партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» находится в оппозиции к избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому. «Позиция нашей партии: мы не будем заниматься никакой челночной дипломатией. В том числе и я этого делать не буду. У нас есть видение решения отдельных вопросов», — отметил политик.

Он добавил, что ни Зеленский, ни его команда никогда не обращалась к нему по поводу коммуникаций с Москвой. При этом политик подчеркнул, что партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» не будет прекращать взаимоотношения с Российской Федерацией.

Позиция партии, добавил Медведчук, заключается в мирном плане. В частности, уже составлен План-концепция по установлению мира и прекращению боевых действий на Донбассе. Более того, руководители непризнанных Донецка и Луганска готовы садиться за стол и обсуждать план-концепцию как основу. Также Медведчук сообщил, что у партии есть наработки по экономическому сотрудничеству с РФ.

В конце эфира профессор, медиа-эксперт Никита Василенко порекомендовал Виктору Медведчуку жить в соответствии с античной мудростью: «Живи великим, жизнь не будет тебе в тягость». «Живите великим. Удачи», — отметил Василенко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
1928 грн.
33
Теги