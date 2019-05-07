В Болгарию 5 мая приехал Папа Римский. Данный государственный визит, по масштабам превосходящий прошлогоднюю встречу глав стран ЕС, состоялся по личному настойчивому приглашению премьер-министра Болгарии Бойко Борисова.

Фото: Болгарская патриархия

Никакого согласования с Патриархом и Синодом Болгарской Православной Церкви не было, сообщает pravoslavie.ru.

Католики составляют 1% населения Болгарии.

Корреспонденты в Болгарии сообщают, что за отказ от совместной экуменической «молитвы за мир» члены Синода БПЦ оказались под прессингом со стороны либеральных СМИ. Показательно, что после того, как на встрече в Синодальной палате папа Франциск приложился к панагиям Патриарха и Средне- и Западноевропейского митрополита Антония, ответного целования не последовало.

Во избежание кривотолков Синоду БПЦ пришлось выпустить особую резолюцию касательно данного визита, перевод который опубликован ниже:

«Подготовить и отправить письмо-ответ Ансельмо Гвидо Пекорари, в котором подчеркнуть, что приглашение для посещения Папы Франциском Болгарии исходит от государственных властей, поэтому основные мероприятия, связанные с посещением, нужно согласовывать с государственными институциями.

Что касается той части предложенного проекта программы, которая включает участие представителей БПЦ-БП, хотели бы Вас информировать, что Его Святейшество Патриарх Болгарский вместе с членами Святого Синода готовы принять папу Франциска на встрече в Синодальной палате 05. 05. 2019, как предусмотрено в присланном проекте программы.

Посещение Патриаршеского собора святого Александра Невского возможно, но мы хотели бы подчеркнуть, что служение в какой бы то ни было форме общего богослужебного или молитвенного последования, как и облачение богослужебных одеяний для нас неприемлемо, так как Святые Каноны этого не допускают. В этой связи участие патриаршего хора также является невозможным.

По всем остальным пунктам предоставленного проекта программы участие представителей БПЦ-БП невозможно.

Относительного Вашего предложения, чтобы дьякон Иван Иванов был переводчиком во время визита папы Франциска у нас, Св. Синод не дает на это благословения, кроме как для посещения здания Синода и Патриаршеского Александро-Невского собора.

Не благословляются клирики БПЦ-БП для участия во всех остальных событиях программы посещения папы Франциска у нас».