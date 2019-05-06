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Слова председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука действительно заставляют украинцев задуматься. Об этом заявила журналистка, телеведущая Надежда Сасс в эфире политического ток-шоу «Эпицентр украинской политики» на телеканале Newsone.

«Знаете, каков мой любимый борд, разработанный политтехнологами Порошенко? Это вот борд, на котором написано 5 букв: «ДУМАЙ». Но они, конечно, к Порошенко не имеют никакого отношения и к его сторонникам. Но, Виктор Владимирович, Ваши ответы, я думаю, и меня, и моих коллег, и зрителей заставят задуматься. И я Вам благодарна за Ваши искренние ответы», — сказала Сасс.

По ее словам, все украинцы должны начать принимать важные судьбоносные решения для нашей страны с холодным умом. «Без эмоций. Эмоций было слишком много за последнее время», — добавила журналист.

Отметим, в эфире программы «Эпицентр украинской политики» Виктор Медведчук заявил, что переговоры по обмену и освобождению удерживаемых лиц всегда вёл только он, а в Минске проводилась только подготовительная работа.

 
ForUm

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