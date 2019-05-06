Запрет на экспорт топлива из России в Украину — это стимул вести переговоры с РФ по широкому кругу вопросов. Об этом пишет польский сайт «Энергетика 24», комментируя ситуацию с запретом экспорта российских нефтепродуктов в Украину.

«В этой истории «торчат уши» не только политики, но и олигархических интересов. В настоящее время «Роснефть» Игоря Сечина является основным экспортером топлива из России в Украину, и Виктор Медведчук играет важную роль в этих сделках», — говорится в статье. В то же время отмечается, что Игорь Коломойский, набравший силу после выборов и контролирующий единственный действующий украинский НПЗ в Кременчуге, более года назад лоббировал введение дополнительных пошлин на импорт нефтепродуктов.

«Такое решение повысило бы его значимость на рынке. Как это ни парадоксально, запрет на экспорт топлива из России в Украину будет подарком для Коломойского. Таким образом, есть «кнут» (риск провоцирования повышения цен в Украине), и есть «пряник» в виде сигнала, направленного ключевому олигарху в окружении Зеленского, о возможности введения запрета, удовлетворяющего Коломойского. Это стимул вести переговоры с Россией по широкому кругу вопросов, выходящих за рамки топливных вопросов», — идет речь в материале.

При этом «Энергетика 24» отмечает, что не совсем ясно, насколько далеко готов пойти Виктор Медведчук, чтобы «отдать» рынок Коломойскому. «Но, похоже, что он, как и Кремль, руководствуется тактическими соображениями. С одной стороны, это должно привести нового президента к переговорам с Россией по деликатным темам, а с другой — укрепить пророссийские силы («За жизнь — Оппозиционная платформа»). Топливный кризис станет признаком неэффективности Зеленского, который обещал решить многие вопросы в отношениях с Россией. Следовательно, это может усилить общественную поддержку групп, конкурирующих с ним на востоке и юге страны, включая вышеупомянутую партию «За жизнь», — отмечает издание.