Реакция председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева на заявление президента Российской Федерации Владимира Путина об угрозе газоснабжению Украины в случае потери транзита российского газа — не более чем попытка оправдать собственную беспомощность и преступную деятельность на протяжении последних пяти лет. Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Пустые домыслы Коболева о якобы старте нового этапа газовых переговоров свидетельствуют не только об оторванности от реальности, но и о непрофессионализме руководства «Нафтогаза», наносящего ущерб национальным экономическим интересам страны», — считает политик.

Как показал опыт последних лет, отметил Медведчук, нынешняя команда управленцев НАК «Нафтогаз Украины» вообще не способна вести сколь-нибудь конструктивный диалог для обеспечения транзита природного газа из РФ в Европу через газотранспортную систему Украины. «А диалог этот необходим, ведь срок действующего контракта заканчивается уже 1 января 2020 года. Согласно аудированному Deloitte документу, доход НАК «Нафтогаз Украины» от транзита природного газа в прошлом году составил 72,3 млрд грн ($2,7 млрд). И без сомнения, потеря этого источника доходов — болезненный удар по бюджету страны», — подчеркнул председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

По его словам, не стоит также забывать о скором запуске нескольких газопроводов в обход Украины (речь о «Северном потоке – 2» и двух ветках «Турецкого потока») — все это вместе способно не только обнулить транзитный потенциал Украины, но и поставить под вопрос само будущее украинской ГТС.

«Непрофессиональные действия руководства НАК уже привели к рекордному росту цен на газ в Украине и, как следствие, взвинчиванию коммунальных тарифов. За последние пять лет услуги ЖКХ подорожали в среднем на 725%. Только стоимость газа для населения в 2014–2019 годах выросла на 1037%. Тариф на отопление повысился на 1225%, на горячую воду — на 559%. В результате в 2014–2019 годах долг населения за жилищно-коммунальные услуги вырос на 472% — с 12,1 млрд грн (в 2013-м) до 69,2 млрд грн (на 1 апреля 2019-го)», — сообщил оппозиционный политик.

Он заявил, что, пытаясь сохранить преступную схему псевдореверсных поставок из Европы по формуле «Дюссельдорф+», власть продолжает цинично лгать о якобы выгодности закупки голубого топлива на европейском хабе и отсутствии экономической целесообразности прямых закупок природного газа в РФ, при этом в стране просто заоблачные коммунальные тарифы, непосильные для большинства украинцев. В то же время, указал Медведчук, последнее снижение властью цены газа на 30 копеек за кубометр — это не решение проблемы, а скорее издевка над десятками миллионов украинцев.

По словам Медведчука, решать газовый вопрос в Украине следует комплексно. Во-первых, в рамках переговоров, уже проведенных им и Юрием Бойко в Москве с главой российского правительства Дмитрием Медведевым и руководителем ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, достигнута договоренность о том, что заключение контракта о прямых поставках российского газа в Украину позволит снизить его цену для конечного потребителя на 25%. Во-вторых, нужна отмена НДС для поставщиков природного газа, а также отмена платы за пользование недрами для АО «Укргаздобыча». В-третьих, необходимо принятие парламентом разработанного «Оппозиционной платформой — За жизнь» законопроекта «О списании задолженности населения за поставку природного газа, централизованное отопление и поставку горячей воды, поставку электрической энергии». В-четвертых, для сохранения за Украиной статуса страны-транзитера и загрузки в полном объеме украинской ГТС следует создать трехсторонний газотранспортный консорциум с участием РФ как единственного поставщика и ЕС как конечного потребителя.

«Именно предложенный комплекс мер способен обеспечить реальную защиту национальных экономических интересов Украины. Это позволит отменить грабительские коммунальные тарифы и повысить благосостояние граждан страны», — заключил председатель Политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь».