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Виктор Медведчук заявил, что принятый Верховной Радой Украины закон о языке нарушает конституционные права миллионов украинских граждан. Об этом пишет самая тиражная газета США U.S. News & World Report.

«Виктор Медведчук, видный деятель дружественной к России украинской оппозиции, заявил, что закон нарушает конституционные права миллионов украинских русскоязычных граждан», — пишет газета.

Этот же материал перепечатала ведущая японская англоязычная газета «Джапан Таймс».

Напомним, Виктор Медведчук, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», заявил, что, поддержав дискриминационный, антиконституционный, нарушающий права миллионов украинских граждан языковой закон, Верховная Рада Украины вошла в историю как парламент, который работал на раскол страны, на раскол общества.

В то же время Медведчук выразил уверенность, что украинский народ на парламентских выборах даст справедливую оценку ура-патриотам и радикалам и отправит их на свалку истории. «Новая ВР объединит тех, кто будет работать на единение страны и консолидацию общества во имя мира и благополучия Украины», — подчеркнул политик.
ForUm

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