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Заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского о том, что у России и Украины «из общего» «осталось только одно — это государственная граница. 2295 километров и 400 метров», является глубоким заблуждением и не соответствует действительности. Об этом заявил Виктор Медведчук, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

По его словам, ни один мыслящий человек не согласится с этим утверждением. «Не знаю, о чем «долго думал» господин Зеленский для того, чтобы прийти к такому умозаключению, но я уверен и готов это доказать, что украинцев и россиян объединяют: общая тысячелетняя история; общие славянские корни; общая православная вера; общая культура и язык, на котором разговаривает больше половины граждан Украины; общими являются миллионы родственников, проживающих в наших странах», — подчеркнул В. Медведчук.

Он добавил, что общей стала и всегда будет Великая Победа в самой кровопролитной войне за всю историю человечества — Великой Отечественной войне.

«Если господин Зеленский не знает об этом, не хочет слышать или решил отказаться от этого, пойдя по пути Порошенко, могу сказать одно: мне очень жаль. Жаль украинцев. Многим будет обидно, если выяснится, что они поменяли шило на мыло», — отметил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
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