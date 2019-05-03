«Виктор Медведчук в последние годы является одним из самых популярных украинских политиков в иностранных СМИ – интервью с ним выходят в таких изданиях как Financial Times, Le Monde, El Pais и др.», - пишет в своем блоге политический обозреватель Александр Фомин.

Журналист анализирует интервью Медведчука «влиятельному информационному агентству Reuters, в котором изложил свое видение нынешней ситуации в Украине, перспективы прекращения войны на Донбассе и отношений с Российской Федерацией».

«Reuters четко расставляет акценты, назвав его личным другом Путина и главным переговорщиком между Украиной и Россией», - подчеркивает он.

Журналист приходит к выводу, что сегодня Медведчук отстаивает свою политическую повестку не только на национальном, но и на международном уровне.

«Главный вывод по итогам интервью Медведчука заключается в том, что сегодня он открыто отстаивает свою политическую повестку на международном уровне. Ведь бросается в глаза, как Reuters подробно транслирует политическую повестку Медведчука – это, прежде всего, мирное урегулирование на Донбассе и восстановление прагматичных отношений с Россией», - делает вывод журналист.

Александр Фомин подчеркивает, что Reuters детально рассказывает о мирном плане Медведчука, который нацелен на восстановление территориальной целостности Украины.

«А еще Reuters детально рассказывает о мирном плане Медведчука, который нацелен на возвращение Донбасса и восстановление территориальной целостности Украины. Его план предусматривает прямые переговоры между Киевом, Донецком, Луганском и Москвой, а также «принятие украинским парламентом нескольких законов и внесение изменений в Конституцию», как предусматривают «Минские соглашения», - рассказывает автор о мирном плане.

«И это очень показательный момент, потому что материалы Reuters в обязательном порядке идут на стол всем значимым представителям мировой элиты», - делает вывод политический обозреватель Александр Фомин.