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Партия Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа – За життя» лидирует в рейтингах парламентских политических сил. Об этом стало известно благодаря публикации международного исследовательского центра BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия).

По результатам опроса, проведенного 23-30 апреля 2019 года, если бы парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, шансы на прохождение в будущий состав украинского парламента получили бы следующие партии: «Слуга народа» новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского (27,9%), «Оппозиционная платформа – За життя» Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука (15,8%), «Блок Петра Порошенко «Солидарность» (13,2%) и «Батькивщина» Юлии Тимошенко (12,4%).

Рейтинги других политических партий на данный момент ниже 5%, необходимых для преодоления барьера для прохождения в Верховную Раду.

Что касается наиболее примечательных политических тенденций, которые будут характеризовать новый политический сезон в Украине, то исследователи выделяют следующие аспекты:

Из-за значительной политизации украинского общества и в отличие от предыдущих лет политический сезон в Украине не закончится с началом лета. Более того, начало парламентской кампании запланировано на 28 июля, и это также повлияет на повышенную публичную активность украинских политиков.

Размер электоральной поддержки политических партий, во главе которых будут стоять Владимир Зеленский и Петр Порошенко, в целом совпал с их рейтингом перед первым туром президентских выборов. В то же время, рост поддержки партии «Оппозиционная платформа – За життя» может быть объяснен существенным общественным запросом на политиков, в повестке дня которых главное место занимают вопросы скорейшего разрешения конфликта на Донбассе и установления мира в Украине.

Незначительные показатели Радикальной партии Олега Ляшко и «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко, которые находятся на пороге попадания в следующий состав Верховной Рады Украины, могут претерпеть серьезных изменений в течение летних месяцев. Принимая во внимание вероятную погрешность выборки (2,2%), их шансы на работу в парламенте вполне реалистичны.

Опрос проводился на территории Украины (кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым) международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) 23-30 апреля 2019 года. Общее количество респондентов составило 2024 человека. Метод опроса – комбинированные интервью. Вероятная погрешность – 2,2%.
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