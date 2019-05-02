Украинский политик Виктор Медведчук обрисовал перспективу восстановления сотрудничества между Украиной и РФ. Об этом пишет итальянский сайт Atlante delle Guerre.

«Новый президент Украины может восстановить контроль над сепаратистским Востоком своей страны через несколько месяцев и получить дешевый газ и крупные инвестиции из России, если он восстановит связи с Москвой», — сказал ближайший союзник Кремля в Украине Виктор Медведчук, ведущий деятель украинской оппозиции, сторонник России», — говорится в публикации.

В частности, Медведчук обрисовал эту перспективу в интервью газете The Moscow Times на английском языке в российской столице перед началом президентских выборов в Украине.

«Гражданин Украины Медведчук официально не представляет Россию, но его слова имеют вес в связи с его тесной дружбой с президентом Владимиром Путиным и прецедентами выступления посредником между двумя нациями», — указывает Atlante delle Guerre.

На сегодняшний день Украина уже понесла колоссальные потери на рынках РФ и стран СНГ после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС ‒ это около $40 млрд. Виктор Медведчук еще в 2013 году предупреждал, что подписание Соглашения об ассоциации неизбежно приведет к экономическим потерям, и оказался прав в своих расчетах и прогнозах.