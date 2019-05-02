Действия Лещенко и Сытника нанесли непоправимый ущерб национальным интересам Украины. Об этом заявил Виктор Медведчук, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Скандал, связанный с вмешательством Украины в американские выборы, вышел на новый уровень. После обширного интервью президента США Дональда Трампа для Fox News, в котором прозвучали четкие и жесткие обвинения в адрес представителей украинской власти, Лещенко-Сытникгейт оказался в эпицентре внимания американских и мировых СМИ. А вот украинские медиа, особенно освещающие события с национал-патриотических позиций, все это упорно стремятся замалчивать. Причины такого игнорирования со стороны украинских СМИ и политиков достаточно очевидны. Экс-нардеп Андрей Артеменко, который живет в США, заявил по этому поводу: «Некоторые депутаты «валили» за Клинтон, такие как Оксана Сыроед, Анна Гопко. Прогнозирую, что скоро пойдут допросы, приглашения украинских политиков. Поэтому многие из них поедут не на Мальдивы отдыхать, а давать показания в прокуратуру США», — отметил Медведчук.

При этом он подчеркнул, что сейчас эта история получила ряд новых и очень сильных импульсов — заявление Дональда Трампа о том, что генеральный прокурор Билл Барр рассматривает «невероятные» и «серьезные» разоблачения о сливе украинскими деятелями «разрушительной информации» относительно Пола Манафорта с целью помочь Хиллари Клинтон выиграть на президентских выборах, заставило и американский истеблишмент, и мировую общественность посмотреть на события 2016 года под иным углом зрения.

«Первым это, похоже, сделал заместитель генерального прокурора США Уильяма Барра Род Розенштейн, который вручил президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу письмо с просьбой об отставке. А ведь именно Розенштейн в 2017-м инициировал назначение Роберта Мюллера специальным прокурором для расследования возможного вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. Судя по заявлениям Трампа, вину за вмешательство в избирательные процессы Соединенные Штаты возлагают не на Лещенко и Сытника лично, а на государство Украина», — считает председатель Политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь».

В то же время он напомнил, что 11 декабря 2018 года Окружной административный суд г. Киева своим решением признал противоправными действия народного депутата от БПП С. Лещенко и директора НАБУ А. Сытника, установив причинно-следственную связь между их действиями и уходом Пола Манафорта с поста руководителя штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа. Суд расценил действия этих представителей украинской власти как вмешательство в избирательный процесс Соединенных Штатов.

«Таким образом, соросовский грантоед Лещенко, выполнивший роль дешевого сливного бачка, и Сытник, давший ход скандальной информации и подыгравший демократам, в частности Хиллари Клинтон, работали против Украины. Должен констатировать, что действия Лещенко — Сытника могут иметь далекоидущие и непредсказуемые последствия для Украины. Особенно если учесть, что США расценивают любое вмешательство в избирательный процесс как угрозу национальной безопасности (достаточно вспомнить, как даже без весомых доказательств и решения суда были введены санкции против Российской Федерации)», — уверен политик.

Он подчеркнул, что сегодня, говоря о вмешательстве в выборы США, уже совсем по-другому расставляют акценты. И становится очевидно, что действия Лещенко и Сытника, выполнявших политический заказ заокеанских хозяев, нанесли непоправимый ущерб национальным интересам Украины.

«Об этом я уже заявлял в январе 2019 года, подчеркивая, что деятельность Артема Сытника и Сергея Лещенко, как и других участников организованной группировки, выполнявших политический заказ по вмешательству в избирательные процессы США, должна получить четкую и однозначную оценку со стороны украинских властей. Украинская власть попыталась отмолчаться. И сейчас оценку вмешательству наших якобы политиков (а на деле простых исполнителей грязных заказов заокеанских хозяев) даст прокуратура США, если украинские правоохранительные органы, общественные организации и независимые СМИ не обратят внимания на эту ситуацию, которая, не получив должной оценки с украинской стороны, с началом президентской кампании в США будет продолжать работать против нашей страны», — заключил Медведчук.