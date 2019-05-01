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Политолог Юлия Комарова напоминает, что оппозиционный политик Виктор Медведчук еще год назад предложил элегантный способ, как уволить А. Парубия с должности спикера Верховной Рады.

«Элегантный способ уволить Парубия с должности главы парламента еще год назад предложила оппозиция. Речь о решении Печерского суда, который по иску Виктора Медведчука постановил провести психолого-лингвистическую экспертизу Парубия», - пишет политолог.

«Говоря простым языком, решение назначить судебную психолого-лингвистическую экспертизу означает, что специалисты должны дать ответ – находится спикер А. Парубий в адекватном состоянии или нет», - так политолог расшифровала решение суда.

Юлия Комарова прогнозирует, что результаты экспертизы, которую суд назначил по иску Виктора Медведчука, могут иметь серьезные политические последствия.

«Результаты психолого-лингвистической экспертизы, назначенной в результате рассмотрения иска Медведчука, могут повлечь серьезные политические последствия», - уверена политолог.

Комарова напоминает, что статья 81 Конституции предусматривает перечень оснований для досрочного лишения депутатского мандата и один из них – это признание депутата недееспособным.

«Пункт №3 – это прекращение полномочий в случае признания парламентария недееспособным. То есть, если окажется, что специалисты по психиатрии по итогам экспертизы признают Парубия недееспособным, то его можно лишить депутатского мандата. А статья 76 Закона о регламенте гласит, что досрочное прекращение депутатского мандата главы Верховной Рады влечет увольнение с должности спикера», - аргументирует политический эксперт.

Комарова утверждает, что политически дальновидно было бы не только собирать подписи за отставку спикера, «но и поднять результаты экспертизы, чтобы признать Парубия недееспособным и отправить в те места, где ему будет обеспечен должный уход», - резюмировала политолог Юлия Комарова.
ForUm

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