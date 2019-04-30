Премьер РФ Дмитрий Медведев подтвердил, что все российские предложения по прямым поставкам газа Украине, прозвучавшие ранее на его встрече с председателем политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктором Медведчуком и Юрием Бойко остаются в силе.

«Эти предложения остаются на столе и применимы к новому украинскому руководству», - сказал Медведев, отвечая на вопросы журналистов в Ереване.

«Мы ничего не меняем в своей позиции, дело не в том, кто победил - это выбор украинского народа, а дело в том, как дальше работать или, наоборот, не рабо тать», - заявил Медведев.

«Поэтому все те предложения, которые были сделаны во время общения с моим участием с нашими коллегами с Украины, они, естественно, применимы и к новым властям. Было бы желание», - подчеркнул Медведев.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подтвердил реальность достигнутых Виктором Медведчуком договоренностей с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой правления «Газпрома» Алексеем Миллером по поставкам газа.

Как сообщалось, 22 марта Бойко и Медведчук осуществили поездку в Москву на встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой правления российской корпорации «Газпром» Алексеем Миллером. Они, в частности, обсудили вопросы поставок газа.

Тогда же А.Миллер утверждал, что при восстановлении «Нафтогазом» прямых закупок газа у «Газпрома» цена на газ для конечного потребителя Украины будет на четверть ниже нынешнего уровня цен.