Председатель политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что продолжит вести переговоры по вопросу освобождения украинских моряков, арестованных в России в ноябре 2018 года после инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает пакистанское издание UrduPoint.

В то же время, пишет издание, ранее на этой неделе президент Украины Петр Порошенко поручил Службе безопасности Украины рассмотреть вопрос об участии Медведчука в переговорах об освобождении заключенных на Донбассе.

«Я веду и буду вести переговоры об освобождении украинских моряков в качестве председателя политического совета от имени партии. Мы продолжим реализацию мирного плана. И пусть люди, граждане Украины, увидят, кто чем занимается, кто может достичь чего, и кто что предлагает», — написал Медведчук в Twitter.

UrduPoint напоминает, что 25 ноября украинские канонерские лодки «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу» незаконно пересекли российскую морскую границу, когда они плыли к Керченскому проливу у входа в Азовское море. Россия захватила украинские суда и задержала членов экипажа после того, как они не ответили на требование остановиться. После инцидента в России было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.

«Москва неоднократно отвергала попытки Киева представить задержанных моряков военнопленными, подчеркивая, что им предъявлены уголовные обвинения. Президент России Владимир Путин заявил, что инцидент был провокацией, заранее подготовленной в качестве предлога для объявления военного положения в Украине, которое было объявлено после инцидента и продолжалось в течение месяца. Путин заявлял, что провокация может быть связана с низким рейтингом Порошенко перед президентскими выборами», — говорится в статье.