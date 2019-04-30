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В течение последних нескольких дней люди из окружения Петра Порошенко сфабриковали сразу несколько откровенно лживых новостей, которые, тем не менее, разошлись в СМИ, в том числе российских, заявила команда Владимира Зеленского.

«Это наталкивает на вывод о тесном сотрудничестве ближнего круга Порошенко с российскими медиа с целью дискредитации новоизбранного президента Украины», - говорится в распространенном пресс-службой заявлении.

В частности, нардеп от БПП Владимир Арьев, который ранее назвал Зеленского наркоманом на своих страницах в социальных сетях, и который, кстати, лично сталкивался с европейскими правоохранительными органами о контрабанде

наркотиков, теперь сообщил о том, что на отдыхе в Турции рядом с Зеленским во время приготовления шашлыка был замечен немецкий политик Грегор Гизи. (Речь идет о лидере «левых» сил в немецком Бундестаге, который лоббирует интересы России в ПАСЕ в вопросах санкций против РФ.) Затем выяснилось, что рядом с Зеленским был работник турецкого ресторана, повар Фират.

«Арьев обновил свой ФБ-пост и даже извинился, но его ложное сообщение получило распространение в СМИ», - отметили в команде. 

Следующим шагом стала волна дезинформации о якобы отдыхе Зеленского на 40-метровой яхте Коломойского и его встречах и переговорах с представителями Суркова, Медведчука. Первоисточником этого стал российский телеграмм канал Незигарь. И снова эта ложь получила огласку среди преданных сторонников еще действующего гаранта Конституции, а также в средствах массовой информации.

Во время краткосрочного отдыха Зеленского на закрытую территорию отеля пробрались журналисты телеканала «Россия», которые представились гостями отеля, откровенно солгав, а также сфотографировались с Зеленским, а затем пытались организовать провокацию.

У Зеленского заявили, что это выгодно действующему Президенту.
ForUm

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