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На записи эфира программы «Эпицентр», главным гостем которой был Виктор Медведчук одна из журналистов, которая получила возможность задать вопросы председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку – не смогла сохранить лицо, выслушивая его жесткие и принципиальные ответы на свои вопросы и сбежала из студии.

Психологическая травма, полученная Яниной Соколовой была столь велика, что уже после записи передачи она разразилась рядом неадекватных постов в Фейсбуке, называя Виктора Медведчука дьяволом, перенося свои психологические проблемы на него и пытаясь оправдать свое поведение.

Полная версия программы Эпицентр выйдет на канале NewsOne, сегодня, 29 апреля в 21.00.
ForUm

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