также в разделеПолитика
У Путина отреагировали на заявление Зеленского относительно паспортов РФ 38
Новинский: Впервые с 2014 года Благодатный Огонь был передан в Донецк 53
Опубликовано фото с отдыха Зеленского в Турции 204
Геращенко: Никаких прямых переговоров с марионеточными, созданными РФ режимами 62
Зеленский поздравил украинцев с Пасхой 47
Зеленский отреагировал на «паспортный план» Путина 867
В СНБО рассказали о ликвидации «Укроборонпрома» 87
Порошенко поздравляет христиан восточного обряда с Пасхой 66
Евродепутат призвала ЕС отреагировать на новые заявления Путина о выдаче паспортов РФ 35
Коломойский рассказал российскому телеканалу о готовности консультировать Зеленского 78
Путин допускает двойные пенсии для жителей Донбасса 181
Зеленский записал новое обращение: Хочу рассказать о новой «секте» 376
Филарет сказал, что Зеленский извинился за шутку о томосе 37
В России думают упростить выдачу гражданства украинцам 38
Лидер Китая поздравил Зеленского с победой на выборах 29
Гройсман рассказал о встрече с Зеленским 62
Председатель КСУ признал встречу с соратником Зеленского 277
Климкин назвал условия сотрудничества с Зеленским 103

«Тут сотрудница «5 канала», принадлежащего Порошенко, Янина Соколова похваляется, будто задала на программе «Эпицентр» пару неудобных вопросов Виктору Медведчуку», - написал в Facebook блогер и общественный деятель Александр Скубченко.

По оценке Скубченко, перед нашими глазами – новый вариант басни Крылова про слона и моську.

«Все по классическому сюжету про слона и моську. Моська скулит и похваляется изо всех сил. Тут проблема в том, что самой программы никто пока не видел, поэтому вся эта дутая сенсация – это, скорее всего, просто фейк», - написал он.

«Во-первых, цыплят по осени считают. «Эпицентр» с участием Медведчука должен выйти сегодня на канале Newsone. Вот давайте посмотрим, как все было на самом деле – тогда и будем обсуждать», - аргументирует блогер.

А еще Скубченко пишет, что поведение «порохобота» Соколовой очень напоминает самого Порошенко, который хвастался, как «порвет» Зеленского не дебатах, а в результате проиграл с разгромным счетом.

«Во-вторых, вся эта похвальба, которую сразу же подхватили порохоботские ресурсы, очень похожа на поведение их шефа. Вспомните, как две недели назад Порошенко бахвалился, что порвет Зеленского на дебатах. А что в итоге? А в результате дебаты превратились в «избиение младенце», где проигравшим оказался сам Порошенко», - напоминает общественный деятель.

А в целом, считает Скубченко, Янина Соколова продемонстрировала классическое поведение «порохоботов».

«И вот так у порохоботов все – крика на сто долларов, а результата на копейку. Теперь вы понимаете, как они выборы проиграли?», - задается вопросом блогер.

«P.S. Нашел видео с анонсом «Эпицентра» на NewsOne. Оказывается, Соколова вообще сбежала после того, как задала Медведчуку свои вопросы. Как говорится, что и требовалось доказать», - резюмировал блогер и общественный деятель Александр Скубченко.

К своему посту блогер прикрепил ссылку на эфир «Эпицентра».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
937 грн.
540
Теги