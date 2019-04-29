«Тут сотрудница «5 канала», принадлежащего Порошенко, Янина Соколова похваляется, будто задала на программе «Эпицентр» пару неудобных вопросов Виктору Медведчуку», - написал в Facebook блогер и общественный деятель Александр Скубченко.

По оценке Скубченко, перед нашими глазами – новый вариант басни Крылова про слона и моську.

«Все по классическому сюжету про слона и моську. Моська скулит и похваляется изо всех сил. Тут проблема в том, что самой программы никто пока не видел, поэтому вся эта дутая сенсация – это, скорее всего, просто фейк», - написал он.

«Во-первых, цыплят по осени считают. «Эпицентр» с участием Медведчука должен выйти сегодня на канале Newsone. Вот давайте посмотрим, как все было на самом деле – тогда и будем обсуждать», - аргументирует блогер.

А еще Скубченко пишет, что поведение «порохобота» Соколовой очень напоминает самого Порошенко, который хвастался, как «порвет» Зеленского не дебатах, а в результате проиграл с разгромным счетом.

«Во-вторых, вся эта похвальба, которую сразу же подхватили порохоботские ресурсы, очень похожа на поведение их шефа. Вспомните, как две недели назад Порошенко бахвалился, что порвет Зеленского на дебатах. А что в итоге? А в результате дебаты превратились в «избиение младенце», где проигравшим оказался сам Порошенко», - напоминает общественный деятель.

А в целом, считает Скубченко, Янина Соколова продемонстрировала классическое поведение «порохоботов».

«И вот так у порохоботов все – крика на сто долларов, а результата на копейку. Теперь вы понимаете, как они выборы проиграли?», - задается вопросом блогер.

«P.S. Нашел видео с анонсом «Эпицентра» на NewsOne. Оказывается, Соколова вообще сбежала после того, как задала Медведчуку свои вопросы. Как говорится, что и требовалось доказать», - резюмировал блогер и общественный деятель Александр Скубченко.

К своему посту блогер прикрепил ссылку на эфир «Эпицентра».