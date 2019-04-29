Газоснабжение Украины полностью зависит от транзита российского газа. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине, упомянув в числе вопросов, которые стоят на повестке дня двух стран и вопросы экономического характера, связанные с транзитным договором «Газпрома» и «Нафтогаза», срок действия которого истекает в 2019 году.

«А если транзита не будет? Вы понимаете, что тогда не будет реверса. Ведь реверс, он же виртуальный. Наш газ, который идет в Западную Европу, - газовая труба с советских времен, как устроена? От транзитной газовой трубы идут ответвления на всю Украину. Это абсолютно известные для профессионалов вещи, публика только может это не понимает», - напомнил Путин.

«Но это чушь, это бред, это обман. Никакого реверса реального нет! Это же невозможно, утром пускать газ по трубе с транзитом в Европу, а по ночам переворачивать в реверсный режим. Это технологически невозможно просто. Идет газ в Европу, ответвления от транзитных газовых труб идет на всю территорию Украины. Газ берется в обычном режиме. Потом по бумагам пишется, что это реверс», - сказал он.

«Это очень серьезный вопрос! Они валяют дурака. Занимаются какими-то политическими дрязгами вместо того чтобы подумать о рядовом гражданине Украины, который живет текущими заботами и вынужден платить непомерную цену за все эти политические фокусы», - отметил Путин. Он также заявил, что Украина получает газ «раза в два дороже», чем могла бы получать по прямым поставкам из России.

Таким образом президент России подтвердил реальность договоренностей, достигнутых председателем политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и Юрием Бойко в ходе их встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым и руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером. Договоренности, которые могут существенно снизить цену на газ для украинских граждан были достигнуты в Москве 22 марта 2019 года.