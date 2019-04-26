Последнее очное заседание в «нормандском формате» состоялось в 2016 году, по итогам оно предусматривало реализацию Минских соглашений, но к их выполнению никто так и не приступил. Об этом рассказал глава политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук в комментарии телеканалу Newsone.

«Последнее очное заседание глав «нормандской четверки» в 2016 году предусматривало в дальнейшем реализацию Минских соглашений, согласно плану, предложенному господином Штайнмайером. К реализации этого плана никто так и не приступил», - отметил политик.

Он также объяснил, почему за эти три года не состоялось ни одной встречи «нормандской четверки».

«Когда были попытки в 2017-2018 годах в ходе телефонных переговоров назначить и определиться об очередной очной встрече в «нормандском формате», то всегда возникал вопрос о том, что мы ничего не сделали, предусмотренного на предыдущих встречах. Поднимался вопрос целесообразности этих встреч, если предыдущие решения не выполнены, а продвижения нет», - рассказал Медведчук.

Политик отметил, что такие заявления - это исключительно избирательный популизм господина Порошенко

«Поэтому, когда сегодня звучит подобное заявление, оно вызывает у разбирающихся людей как минимум улыбку», - резюмировал он.

Как сообщал NEWSONE ранее, Беларусь может усилить свою роль в мирном урегулировании конфликта на Донбассе, если будут достигнуты необходимые договоренности между президентами России и Украины.

Напомним, в начале апреля главой политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Александр Лукашенко - человек, который создал условия для переговорной площадки в Минске, и минские соглашения были подписаны в феврале 2015 года, и (который занимался) последующим обеспечением делегаций и Украины, и России, и представителей Луганска и Донецка в Минске – они осуществляются на высоком уровне. И это все создает условия для того, чтобы мы все могли договориться. Поэтому роль господина Лукашенко уже существует в вопросах минских договоренностей, я думаю, что с учетом его позиции, это первое, а он действительно считает, что мир должен быть установлен в Украине, он готов делать для этого все необходимое. Именно это было предметом обсуждения и в январе, и сейчас, была еще одна встреча в феврале 2019 года, где мы обсуждали, что он может более активно заняться вопросами урегулирования и установления мира на Донбассе, потому что он действительно этого хочет. Во-вторых, у него есть такая возможность. И в-третьих, все, что будет в этом плане делать господин Лукашенко, – будет восприниматься украинскими гражданами с доверием, потому что уровень отношения к нему именно по этому признаку самый высокий», - сказал он.