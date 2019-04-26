Украинский политик Виктор Медведчук призвал провести прямые переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом для польского католического портала «Фронда» пишет Влодзимеж Ищук, главный редактор портала Jagiellonia.org и журнала «Głos Polonii».

«Виктор Медведчук, близкий к Путину олигарх, лидер пророссийской организации «Украинский выбор» и партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», призвал к созданию так называемого «автономного региона Донбасса» и предложил прямые переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе с лидерами самопровозглашенных сепаратистских субъектов... Он также заявил, что эти террористы соглашаются оставаться частью Украины на федеративной основе», — пишет издание.

«Предполагается, что в регионе будут местные власти (парламент, правительство и другие), которые будут управлять на Донбассе», — сказал Медведчук.

В то же время издание отмечает, что Игорь Коломойский, олигарх — серый кардинал кандидата в президенты Владимира Зеленского, «говорит одним голосом с Медведчуком и Кремлем». В интервью LB.ua он заявил, что Украина должна вести прямые переговоры с самопровозглашенными республиками Донбасса.