Мирный план Виктора Медведчука — единственно возможный, существующий на сегодня план по урегулированию ситуации на Востоке Украины. Об этом народный депутат Украины, глава политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Я думаю, что план Медведчука — единственно возможный, который сегодня существует. Каждый может придумать такой план для того, чтобы иметь реальный результат, нужно согласие двух сторон. Согласие двух сторон означает какой-то компромисс. Этот компромисс есть в руках главы Политсовета нашей партии Виктора Медведчука. Он согласован с российской стороной, согласован с ДНР и ЛНР. Я думаю, что другого пути нет, если они хотят придумать какой-то свой путь, ну пусть нам его покажут. Не будет, я думаю, если Медведчука не будет, толку не будет», — отметил Рабинович.

Также народный депутат подчеркнул, что альтернативы Минскому процессу нет. «Мне кажется, что если Зеленский хочет войти в историю как какой-то президент, то он пойдет на эти шаги. Пока, я еще раз говорю, у всех эйфория, у меня ее нет. Я считаю, что он слабый пока во всем, что он говорил, его посылы о том, что нужны миротворцы, о том, что нужно там разные форматы — они не имеют по собой почву. Но, я думаю, что ему нужно дать возможность хотя бы понять, о чем идет разговор, и через, не знаю, дней 50, максимум 100, ответить, кто такой президент Зеленский», — добавил Рабинович.

Напомним, что Виктор Медведчук не раз говорил об отсутствие альтернативности минским соглашениям.

«Сегодня минские соглашения позволяют решить все проблемы, но это может иметь место только в случае реализации полностью всего комплекса мер, которые были намечены 4 года назад», - утверждает политик.

По словам Медведчука, минские соглашения единственный вариант вернуть мир в Украину. «Донбасс это территория Украины, на Донбассе живут граждане Украины, я хочу сделать все для того, чтобы мирный план и минские соглашения были реализованы и эти территории вместе с людьми вернулись туда».