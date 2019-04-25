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Верховная Рада VIII созыва вошла в историю как парламент, который работал на раскол страны, на раскол общества. Об этом заявил Виктор Медведчук, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Верховная Рада 278 голосами поддержала дискриминационный, антиконституционный, нарушающий права миллионов украинских граждан языковой закон — так отреагировал на призыв режима Порошенко «войти в историю» парламент «цвета хаки», проводящий политику антироссийской истерии и радикальной русофобии и имеющий самую низкую поддержку народа. Верховная Рада VIII созыва вошла в историю как парламент, который работал на раскол страны, на раскол общества», — заявил Медведчук.

В то же время он выразил уверенность, что украинский народ на парламентских выборах даст справедливую оценку ура-патриотам и радикалам и отправит их на свалку истории. «Новая ВР объединит тех, кто будет работать на единение страны и консолидацию общества во имя мира и благополучия Украины», — подчеркнул председатель Политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь».
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