Итальянское агентство Agenzia Nova сообщает, что председатель политического совета украинской «Оппозиционной платформы» Виктор Медведчук пригласил Владимира Зеленского начать переговоры с Россией и заключить соглашение с идеей достижения программных целей.

«Медведчук известен как личный друг президента России Владимира Путина», — пишет издание. «Необходимо прагматично восстанавливать экономическое сотрудничество», — сказал Медведчук, добавив, что Украина теряет 20 миллиардов долларов в год из-за потери экспортных доходов в результате ухудшения отношений с Россией.

«Первый тур президентских выборов состоялся в Украине 31 марта. Владимир Зеленский получил чуть более 30 процентов голосов, а его соперник, нынешний глава украинского государства Петр Порошенко, получил почти 16 процентов. Теперь они будут соревноваться во втором туре, назначенном на воскресенье 21 апреля», — пишет Agenzia Nova.