Виктор Медведчук входит в топ-15 самых популярных политиков в украинских СМИ, пишет в своем блоге журналист Денис Селезнев.

«Он продолжает активно отстаивать свою политическую повестку, несмотря на попытки власти развернуть политические репрессии против оппозиционного политика», - так эксперт охарактеризовал деятельность политика.

Селезнев поясняет, что настоящая причина политических репрессий со стороны «партии войны» - это мирный план Медведчука.

«Причина репрессий со стороны «партии войны», которая все еще остается при власти - это в первую очередь план-концепция Медведчука по установлению мира на Донбассе, представленная на съезде «Оппозиционной платформы – За Жизнь» в конце января», - пояснил он.

Возвращать не территории, а людей, переговоры в четырехугольнике «Киев-Москва-Донецк-Луганск» и автономия для Донбасса - вот основные принципы плана Медведчука, пишет Селезнев.

«Суть плана заключается в том, чтобы возвращать не территории, а людей - через сознание, через гарантии безопасности. Медведчук также предложил организовать прямые переговоры в четырехугольнике Киев-Москва-Донецк-Луганск - и его инициативу поддержали как главы самопровозглашенных республик, так и Москва. Также оппозиционный политик предлагает создать в составе Украины автономный регион Донбасс, который будет иметь свои органы государственного управления в виде местного парламента, правительства и т.д.», - конкретизирует журналист.

Селезнев подчеркивает, «что предложенные Медведчуком шаги по факту являются конкретизацией пунктов Минских соглашений, одобренных резолюцией Совбеза ООН. Как аргументирует глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», Конституция Украины уже подразумевает существование автономных регионов (например, Крым) при сохранении общего унитарного устройства».

Денис Селезнев поясняет, что и украинская, и мировая элита считает Медведчука переговорщиком, способным решать стратегические вопросы.

«А своей встречей с Дмитрием Медведевым и Алексеем Миллером за неделю до первого тура Медведчук продемонстрировал, что элита РФ воспринимает его как переговорщика, с которым можно договариваться по стратегическим вопросам в отношениях России и Украины», - резюмировал журналист Денис Селезнев.