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Президент Украины должен отменить постановление Кабинета министров, предусматривающее повышение цены на газ для населения. Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, сообщает информационное агентство ТАСС.

«Президент Украины должен предпринять шаги для того, чтобы остановить рост цены на газ. Он имеет право своим указом остановить действие любого постановления Кабмина и направить его на рассмотрение в Конституционный суд Украины, если он не может заставить Кабмин изменить это постановление», — сказал политик.

Он отметил, что таково требование партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и населения, которое не может платить за коммунальные услуги.

Кроме того, Медведчук напомнил президенту, что Конституция Украины наделяет его правом остановить действие любого постановления Кабинета министров. «Господин Порошенко, откройте Конституцию, а именно ст. 106 п. 15. Согласно этому положению, президент имеет право своим указом остановить действие любого постановление Кабмина и направить его для рассмотрения в Конституционный суд Украины», — пояснил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
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