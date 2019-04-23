Президент Украины должен отменить постановление Кабинета министров, предусматривающее повышение цены на газ для населения. Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, сообщает информационное агентство ТАСС.

«Президент Украины должен предпринять шаги для того, чтобы остановить рост цены на газ. Он имеет право своим указом остановить действие любого постановления Кабмина и направить его на рассмотрение в Конституционный суд Украины, если он не может заставить Кабмин изменить это постановление», — сказал политик.

Он отметил, что таково требование партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и населения, которое не может платить за коммунальные услуги.

Кроме того, Медведчук напомнил президенту, что Конституция Украины наделяет его правом остановить действие любого постановления Кабинета министров. «Господин Порошенко, откройте Конституцию, а именно ст. 106 п. 15. Согласно этому положению, президент имеет право своим указом остановить действие любого постановление Кабмина и направить его для рассмотрения в Конституционный суд Украины», — пояснил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».