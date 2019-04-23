Родственники удерживаемых лиц и пропавших без вести в зоне ООС требуют активизировать поиск своих близких и призывают привлекать к переговорному процессу всех, кто реально может повлиять на судьбу их сыновей и мужей. Об этом в интервью 112 каналу заявила мать пропавшего без вести полтавского волонтера Бориса Мисюренко, председатель ОО «Союз матерей «Защита» Лидия Мисюренко.

«1770 дней я жду своего сына. Мы склонны к тому, что надо договариваться с каждым человеком. С тем же Путиным, через третьи стороны. Со всеми, кто может говорить, - уверена она. – Мы требуем, чтобы власть сделала единый реестр, чтобы мы знали, что этот пленник – гражданский, а этот – военный, этот без вести пропавший – военный, а это – гражданский. Чтобы мы знали – вот мой сын, где он находится, в каком статусе».

По словам Лидии Мисюренко, никто из уполномоченных на это так и не помог родным пленных полтавских волонтеров – с 2014 года власть так и не приложила всех возможных усилий для спасения их близких. Женщина уверена: единственный, кто за все эти годы реально сумел освободить из плена сотни удерживаемых лиц – это Виктор Медведчук.

«Мы проводили с «Украинским выбором» в 2015 и 2016 годах два круглых стола. Тогда было много людей. Он (Виктор Медведчук - ред.) обещал, что будет контролировать процесс. И действительно, уже много освобождено тех, кто ездил в АТО, - рассказывает мать пропавшего волонтера. – Мне не понятно, почему Медведчуку запретили освобождать пленных, политзаключенных, моряков? Пленных, забытых наших и без вести пропавших искать надо. Если получается у Виктора Владимировича – честь ему и хвала, я считаю. И не только я одна».