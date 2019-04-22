Окружной административный суд города Киева приостановил переименование УПЦ Московского патриархата, сообщает пресс-служба суда.

«Окружной административный суд города Киева рассмотрел заявление об обеспечении иска по делу об отмене приказа Министерства культуры Украины, согласно которому Киевская митрополия Украинской православной церкви и ряд религиозных организаций должны внести изменения в свое официальное названия и подать соответствующие изменения в свой устав на регистрацию до 26 апреля 2019 года», – говорится в сообщении.

Отмечается, что судом было удовлетворено заявление Киевской митрополии УПЦ об обеспечении иска «ввиду того, что непринятие таких мер может существенно осложнить или сделать невозможным восстановление нарушенных или оспариваемых прав или интересов истца». «Кроме того, по мнению суда, реализация в настоящее время (до решения дела по существу) оспариваемого акта и совершение на его выполнение действий может привести к неоправданному вмешательству государства в сферу деятельности религиозной организации как юридического лица», – подчеркнули в суде.

При этом суд отмечает, что принятие мер обеспечения иска не вызывает фактического разрешения спора, поскольку они направлены исключительно на сохранение существующего положения до завершения рассмотрения дела по существу.

В суде отметили, что к участию в деле в качестве третьих лиц были привлечены 265 религиозных организаций.

Напомним, 20 декабря 2018 года в Верховной Раде приняли законопроект №5309 о внесении изменений в закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» относительно названия религиозных организаций, входящих в структуру религиозной организации, руководящий центр которой находится за пределами Украины в государстве-агрессоре.

22 декабря закон подписал Президент. 26 декабря он вступил в силу.

Министерство культуры проверило украинские церкви на принадлежность к религиозным организациям с центром в стране-агрессоре и опубликовало перечень объектов, которые в течение трех месяцев должны сменить свои названия.