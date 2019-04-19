Кандидат в президенты Владимир Зеленский подчеркивает, что никогда не разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным и не был в России с начала войны.

Об этом он сказал во время дебатов на НСК «Олимпийский», сообщает УНИАН.

«По поводу Путина. Я никогда в своей жизни не разговаривал с Путиным. А я знаю, сколько раз Вы (действующий Президент Украины Петр Порошенко. – Ред.) разговаривали с господином Путиным, или как его там, по телефону. Через Медведчука или напрямую. Начиная с 2014 года», - сказал Зеленский.

Также он подчеркнул: «Я не был в России с начала войны. И это ложь снова».

Напомним, в 19:00 на НСК «Олимпийский» в Киеве начались дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.