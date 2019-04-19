также в разделеВыборы
Порошенко и Зеленский стали на колени 6
Порошенко – Зеленскому: Вы – мешок, в котором черти и коты 5
МВД: На дебаты на «Олимпийский» пришли 22 тысячи человек 5
Зеленский заявил, что голосовал за Порошенко, но «ошибся» 11
На «Олимпийском» начались дебаты (онлайн-трансляция) 1108
Мэру Василькова сообщили о подозрении в растрате средств на подкуп избирателей 13
Людей везут со всей страны: из-за дебатов на въездах в Киев образовались пробки 29
Американское посольство выпустило предупреждение о дебатах и выборах 102
Кличко тоже записал видеообращение к украинцам перед выборами 65
Порошенко собрал своих сторонников на Майдане 73
СМИ узнали имена ведущих и формат дебатов 146
Полиция завершила подготовку к дебатам на «Олимпийском» 69
Полиция призвала штабы не менять формат дебатов 40
У ЦИК потребовали доказать, что Зеленский владеет украинским 313
НАПК подсчитало, сколько кандидаты потратили на агитацию перед вторым туром 30
Зеленский рассказал, как будет общаться с людьми в случае избрания 123
Глава ЦИК призвала не портить бюллетени на выборах 38
У Порошенко заявили, что сцены на НСК захотела команда Зеленского 52

Кандидат в президенты Владимир Зеленский подчеркивает, что никогда не разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным и не был в России с начала войны.

Об этом он сказал во время дебатов на НСК «Олимпийский», сообщает УНИАН.

«По поводу Путина. Я никогда в своей жизни не разговаривал с Путиным. А я знаю, сколько раз Вы (действующий Президент Украины Петр Порошенко. – Ред.) разговаривали с господином Путиным, или как его там, по телефону. Через Медведчука или напрямую. Начиная с 2014 года», - сказал Зеленский.

Также он подчеркнул: «Я не был в России с начала войны. И это ложь снова».

Напомним, в 19:00 на НСК «Олимпийский» в Киеве начались дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
2699 грн.
5
Теги