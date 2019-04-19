Виктор Медведчук, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», в интервью «Союзник Путина ‒ вероятному новому президенту Украины: договоритесь и верните территорию» информагентству Reuters заявил, что мирное соглашение на Востоке Украины может быть достигнуто в течение нескольких месяцев.

В статье говорится, что действующий президент Украины Петр Порошенко уклонялся от выполнения неблагоприятных, по его мнению, условий Минских мирных соглашений, утвержденных им с Россией, Францией и Германией на саммите в 2015 году. Согласно этим соглашениям, Донбассу следует предоставить особый статус и, помимо прочего, объявить амнистию боевикам-сепаратистам. В то же время второй кандидат на президентский пост Владимир Зеленский говорит, что хочет мира на Востоке и вдохнуть новую жизнь в замороженные переговоры, заявляя, что также не будет выполнять части Минских соглашений.

«На данный момент, сказал Медведчук, Зеленский, по его мнению, находится на неверном политическом пути. Но Медведчук считает: есть надежда, что Зеленский может изменить свою позицию после того, как будет избран и у него появится возможность погрузиться в эту тему», — пишет Reuters.

«Может быть, он придет к мысли, что ради мира нужно это сделать, — сказал Медведчук. — Никто не говорит о необходимости идти на уступки или что-то отдавать. Мы говорим о необходимости вернуть людей и территорию». Также политик сообщил, что Путин в будущем может быть готов освободить 24 захваченных украинских моряка.

«Соглашение о том, как заключить мирное соглашение на Востоке Украины, может быть достигнуто в течение нескольких месяцев и реализовано в течение шести-восьми месяцев», — сказал Медведчук, заявив, что любые переговоры по этому вопросу должны вестись между Киевом, Москвой, Луганском и Донецком.

«Мы могли бы сделать все это в течение нескольких месяцев. Нам нужно сесть и договориться. Это (пункты в Минских соглашениях) уже изложены. Нам нужно определить порядок их реализации», — заявил политик.

Reuters отмечает, что это повлечет за собой принятие украинским парламентом нескольких законов и внесение изменений в Конституцию.