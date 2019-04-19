Холодная экономическая логика сегодня диктует необходимость восстановления сотрудничества России и Украины. Об этом в интервью «Союзник Путина ‒ вероятному новому президенту Украины: договоритесь и верните территорию» крупнейшему международному агенству Reuters заявил Виктор Медведчук, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

По его словам, миллиарды долларов российских денег смогут влиться в экономику Украины, если экономические отношения между двумя соседями, которые были нарушены санкциями, будут восстановлены.

«Мы не говорим, что должны снова целоваться или обниматься. Мы говорим о восстановлении прагматичных экономических отношений», — сказал Медведчук, добавив, что Украина теряет $20 млрд ежегодно на экспорте в Россию из-за того, что Киев отвернулся от Москвы после событий 2014 года.

Reuters пишет, что посыл Медведчука о налаживании связей с Москвой неприятен для многих украинцев, особенно на украиноязычном Западе страны, однако у него есть поддержка на русскоязычном Юго-Востоке, и его идеи привлекают тех, кто устал от пятилетней войны, которая, по оценкам Организации Объединенных Наций, привела к гибели более 16000 человек.

Кроме того, издание напоминает, что в прошлом месяце Виктор Медведчук, который был главой Администрации президента Украины Леонида Кучмы до 2005 года и организовывал обмены пленными между двумя странами, провел в Москве переговоры с премьер-министром Дмитрием Медведевым о ценах на газ.

«На этой встрече была достигнута договоренность. Он и его союзник получили обещание 25-процентной скидки на российский газ, если Киев согласится возобновить прямые закупки газа у энергетического гиганта «Газпрома», а не через европейские страны, как это делается с конца 2015 года», — пишет Reuters.

В то же время отмечается, что противостояние Москвы и Киева углубляется. В частности, 18 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал указ об ограничении экспорта из России некоторых видов угля, сырой нефти и нефтепродуктов в Украину в ответ на недавнее украинское эмбарго на некоторые российские товары.

«Холодная экономическая логика сегодня диктует необходимость сближения с Москвой», — сказал Медведчук. «Если мы не сделаем этого и продолжим эту антироссийскую политику и истерию, наша экономическая жизнь продолжит ухудшаться», — подчеркнул он.