также в разделеОбщество
Муженко: У Украины был шанс отстоять Крым 29
В СНБО назвали численность военных в зоне ООС 34
Красный Крест отправил в ОРДЛО 16 грузовиков с гумпомощью 15
На Киевщине коммунальщики вымогали от предпринимателей «откаты» 13
Муженко: Если в Украине возникнет хаос, РФ может начать полномасштабную войну 53
Суд остановил конкурс на должность главы Таможенной службы 22
Чиновник Житомирского горсовета попался на взятке в 80 тысяч 19
Турчинов: ФСБ и Генштаб РФ нужно признать террористическими организациями 26
Во Львове задержали тернопольского убийцу с клыками 62
Украинцев предупредили о заморозках 47
СБУ предотвратила продажу данных украинских избирателей в РФ 21
Украина опустилась в рейтинге свободы СМИ 54
ЕС отреагировал на продление ареста украинским военнопленным морякам 34
Луценко признал, что Йованович не передавала ему «список неприкосновенных» 167
17 апреля. Картина дня 49
Грымчак: Получив паспорта РФ, жители ОРДЛО потеряют украинское гражданство 58
Суд в Крыму вынес приговор фигурантам «дела Веджие Кашка» 41
Путин сменил куратора ОРДЛО 58

Медведчук заявил, что продолжит бороться за украинских заключенных частным образом и «питает надежду» на освобождение 24 украинских моряков. Так председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в интервью деловой газете Financial Times отреагировал на заявления кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, которые говорят, что планируют исключить Виктора Медведчука из дальнейших мирных переговоров, сам.

Медведчук рассказал, что ему удалось добиться освобождения 485 заключенных, прежде чем он поссорился с президентом Порошенко в прошлом году из-за того, что, как он утверждает, президент нарушил обязательства, взятые на себя Украиной, и сделка по обмену пленными провалилась.

Медведчук заявляет, что Порошенко с трудом попал во второй тур, но если бы пророссийские голоса были объединены, единый кандидат мог бы пройти во второй тур вместе с Зеленским, и считает, что Порошенко спланировал раскол среди политических сил, представляющих интересы Юго-Востока, чтобы повысить свои шансы.

«В преддверии выборов (имея отрицательный рейтинг более 50%) господин Порошенко усилил жесткую антироссийскую политику, обвинил своего оппонента ‒ комика Владимира Зеленского ‒ в том, что он «российская марионетка», и вывесил рекламные щиты, изображающие «решающий выбор» между ним и господином Путиным», — говорится в интервью Медведчука.

«Владимир Владимирович Путин не сказал мне на нашей последней встрече, что он поддерживает Зеленского или выступает против Порошенко. Он сказал: мы будем работать с тем, кого изберут. Но это зависит от того, кого изберут и какие у них взгляды», ‒ сказал Медведчук в интервью изданию.

Доверительные разговоры с Владимиром Путиным позволяют Медведчуку продолжать несмотря на противодействие кандидатов в президенты, вести переговоры об освобождении украинцев частным образом и «питать надежду» на освобождение 24 моряков после его встречи с Путиным в апреле 2019.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1299 грн.
6
Теги