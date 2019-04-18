Медведчук заявил, что продолжит бороться за украинских заключенных частным образом и «питает надежду» на освобождение 24 украинских моряков. Так председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в интервью деловой газете Financial Times отреагировал на заявления кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, которые говорят, что планируют исключить Виктора Медведчука из дальнейших мирных переговоров, сам.

Медведчук рассказал, что ему удалось добиться освобождения 485 заключенных, прежде чем он поссорился с президентом Порошенко в прошлом году из-за того, что, как он утверждает, президент нарушил обязательства, взятые на себя Украиной, и сделка по обмену пленными провалилась.

Медведчук заявляет, что Порошенко с трудом попал во второй тур, но если бы пророссийские голоса были объединены, единый кандидат мог бы пройти во второй тур вместе с Зеленским, и считает, что Порошенко спланировал раскол среди политических сил, представляющих интересы Юго-Востока, чтобы повысить свои шансы.

«В преддверии выборов (имея отрицательный рейтинг более 50%) господин Порошенко усилил жесткую антироссийскую политику, обвинил своего оппонента ‒ комика Владимира Зеленского ‒ в том, что он «российская марионетка», и вывесил рекламные щиты, изображающие «решающий выбор» между ним и господином Путиным», — говорится в интервью Медведчука.

«Владимир Владимирович Путин не сказал мне на нашей последней встрече, что он поддерживает Зеленского или выступает против Порошенко. Он сказал: мы будем работать с тем, кого изберут. Но это зависит от того, кого изберут и какие у них взгляды», ‒ сказал Медведчук в интервью изданию.

Доверительные разговоры с Владимиром Путиным позволяют Медведчуку продолжать несмотря на противодействие кандидатов в президенты, вести переговоры об освобождении украинцев частным образом и «питать надежду» на освобождение 24 моряков после его встречи с Путиным в апреле 2019.