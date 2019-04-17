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Итальянское агентство Agenzia Nova опубликовало материал о встрече президента России Владимира Путина с украинским политиком Виктором Медведчуком относительно освобождения моряков, арестованных в ноябре.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился сегодня с лидером украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком. Это подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков, добавив, что во время беседы также обсуждался вопрос об освобождении украинских моряков, арестованных после столкновения в ноябре прошлого года в Керченском проливе», — говорится в публикации.

«Сегодня утром меня попросили подтвердить предполагаемый приезд Медведчука в Россию: я могу подтвердить его встречу с президентом, с которым он обсуждал вопрос об освобождении украинских моряков, арестованных в ноябре прошлого года», — сказал пресс-секретарь президента.

Как позже подтвердила пресс-служба партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», на переговорах речь шла об освобождении 22 моряков и 2 сотрудников Службы безопасности Украины, которые были задержаны 25 ноября 2018 года в Керченском проливе. В отношении задержанных в РФ возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы, они содержатся под стражей.

 
ForUm

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