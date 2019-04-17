Украинская власть безоговорочно выполняет требование МВФ о повышении цены на газ для населения. Об этом говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Аттракцион невиданной щедрости закончился, так и не начавшись. Даже жалкой подачки в виде распиаренного снижения цены на газ на 17 копеек не будет. В НАК «Нафтогаз Украины» уже заявили, что не могут выполнить постановление Кабмина об удешевлении голубого топлива для населения. Ведь, пообещав украинцам накануне выборов снижение цены на газ, правительство так и не отменило свое же решение о режиме спецобязательств для «Нафтогаза». А значит (в соответствии с постановлением № 867 того же Кабмина), цена продажи/поставки природного газа для населения с 1 мая 2019 года будет рассчитываться, исходя из коэффициента дисконта 0,8% от средней арифметической цены продажи/поставки «Нафтогазом» природного газа промышленным потребителям. Таким образом, по данным НАК, с мая стоимость голубого топлива для бытовых потребителей не уменьшится, а… возрастет до 9,7‒9,8 тыс. грн за тысячу кубометров. Вслед за этим неизбежно последует повышение тарифов на отопление и горячее водоснабжение», — говорится в заявлении.

В партии отметили, что украинская власть безоговорочно выполняет требование МВФ о повышении цены на газ для населения. И это при том, что, согласно официальным данным МЭРТ, средняя таможенная стоимость импортного природного газа, которая сложилась в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины, снизилась — к примеру, если в ноябре 2018 года она составляла $339, то в марте 2019-го — $263.

«Но, даже агонизируя, обанкротившаяся власть пытается сохранить коррупционную схему «Дюссельдорф+», чтобы вытягивать последние копейки у народа, доведенного еврореформами до крайней нищеты. Положить конец коррупционному режиму так называемых еврореформаторов способна только реальная оппозиция — партия «Оппозиционная платформа — За жизнь». Мы защищали и будем защищать интересы рядовых граждан. Мы добьемся отмены тарифного гнета и остановим политику тарифного геноцида. Мы раскрыли детали коррупционной схемы о псевдозакупках европейского газа и развеяли миф о так называемой энергонезависимости от российского газа. Следующий шаг — возобновление прямых поставок голубого топлива из РФ по выгодной для украинской стороны цене», — говорится в заявлении.

Кроме того, отметили в партии, председатель Политсовета Виктор Медведчук и сооснователь «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко уже провели в Москве результативные переговоры с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером о снижении стоимости российского голубого топлива для украинской стороны на 25% от рыночной цены. «Это позволит оперативно и безболезненно для экономики упразднить заоблачные коммунальные тарифы, установленные еврореформаторами, и защитит граждан от окончательного обнищания», — сообщили в «Оппозиционной платформе — За жизнь».