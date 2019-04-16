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Из-за использования ядерного топлива Westinghouse, не соответствующего технологическим требованиям еще советских реакторов, в Украине может произойти второй Чернобыль. Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. 

«Именно действующий президент П. Порошенко стал основным лоббистом закупок ядерного топлива у Westinghouse — обанкротившейся компании из США. Как якобы альтернативы российскому ядерному топливу. Несмотря на то, что и отечественные, и иностранные (отнюдь не только российские) специалисты предупреждали: это чревато новым Чернобылем. Так у кого закупаем теперь значительную часть ядерного топлива? У проштрафившейся компании, название которой недавно вновь прозвучало на весь мир. И далеко не в позитивном смысле», — отметил Медведчук.

Он сообщил, что Westinghouse из-за проблем с новейшим блоком АР-1000 успела обанкротиться и все же достроила четыре блока в Китае. При этом один из недавно запущенных блоков, а именно — № 2 АЭС Sanmen, сломался, не проработав и шести месяцев с момента передачи его в коммерческую эксплуатацию. Причина — дефект одного из четырех главных циркуляционных насосов станции, после обнаружения которого автоматика отдала приказ на остановку реактора.

«Слава Богу, в данном случае автоматика сработала, и Китай не получил своего Чернобыля. А что, если подобная ситуация произойдет в Украине из-за использования ядерного топлива, не соответствующего технологическим требованиям еще советских реакторов? Просить помощи у обливаемой грязью России? Ведь не секрет, что регламентные работы и продление службы украинских реакторов осуществляются с участием специалистов «Росатома» — ныне ведущего мирового производителя в атомной сфере», — отметил политик.

По его словам, для того чтобы парализовать деятельность атомной отрасли Украины, РФ не нужно перекрывать поставки ядерного топлива, достаточно отказаться от этих работ. «Петр Алексеевич давно превратился в токсичный актив для Украины — со своим пенсильванским углем, блокадой Крыма и Донбасса, запретом миллионам граждан Украины голосовать за рубежом. Пора избавляться от этого актива, угрожающего национальным интересам Украины», — заявил Медведчук.
ForUm

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