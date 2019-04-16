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Из Москвы в Киев и обратно самолетом теперь возможно лететь только транзитом через третьи страны. Об этом идет речь в материале германской электронной газеты Russland.news.

«Украинское правительство запретило все полеты в и из России после того, как кандидат в президенты Юрий Бойко и председатель политического совета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук посетили Москву. Такое решение было принято в среду на заседании правительства по инициативе Министерства внутренних дел Украины», — говорится в статье.

В частности, украинский министр внутренних дел Арсен Аваков пожаловался на то, что Бойко и Медведчук «воспользовались пробелом в украинском законодательстве» и полетели прямо в Москву. По его словам, министерство внесло изменения в регламент использования воздушного пространства, чтобы «сделать невозможными нерегулярные полеты между Украиной и страной-агрессором». Однако это не относится к международным организациям, таким как ОБСЕ, ООН и Красный Крест.

«22 марта Юрий Бойко и Виктор Медведчук из киевского аэропорта «Жуляны» вылетели в Москву, чтобы обсудить с руководством России возможности восстановления торгово-экономических отношений, решения газовой проблемы и образования совместного газотранспортного консорциума. Оба были приняты премьер-министром Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером», — напоминает Russland.news.

Позднее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил, что возбудит уголовное дело против Бойко и Медведчука за незаконное пересечение границы, а премьер-министр Владимир Гройсман и министр внутренних дел Арсен Аваков потребовали провести расследование. Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян заявил, что у пограничной службы нет причин препятствовать пересечению границы Бойко и Медведчуком.

«Проблема полетов» у Киева с Москвой началась с требований Украины о штрафах за якобы незаконные полеты российских авиакомпаний в Крым... Затем, в сентябре 2015 года, Киев объявил о введении санкций в отношении более 20 российских авиакомпаний… Россия была вынуждена объявить о введении ответных мер против украинских авиакомпаний... Министерство инфраструктуры Украины объявило о прекращении регулярного воздушного сообщения с Россией 25 октября 2015 года. В ответ Росавиация запретила всем украинским авиакомпаниям летать в Россию. Из Москвы в Киев и обратно самолетом теперь возможно лететь только транзитом через третьи страны», — говорится в статье.
ForUm

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