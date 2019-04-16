Беларусь может усилить свою роль в мирном урегулировании конфликта на Донбассе, если будут достигнуты необходимые договоренности между президентами России и Украины. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью турецкому информационному агентству «Анадолу», передает БелТА.

В частности, Лукашенко отметил, что Беларусь делает все возможное, чтобы внести свой вклад для достижения мира на Донбассе. «Если договорятся два президента — России и Украины, Путин и Порошенко — и будут видеть усиление роли Беларуси там (потому что мы родные, мы три сестры: Россия, Беларусь и Украина), то мы готовы исполнить эту роль», — заявил белорусский президент.

По его словам, если Украина и РФ договорятся и выделят для Беларуси роль в мирном урегулировании конфликта на Востоке Украины, то белорусы постараются ее исполнить. Также Лукашенко подчеркнул, что из-за близкого соседства, белорусский народ волей-неволей вовлечен в конфликт.

Кроме того, президент Беларуси отметил, что он делает все возможное для мира в Украине. «Цель одна — мир и стабильность в районе Донбасса и Луганска и на всей Украине», — подчеркнул Лукашенко.

Напомним, 4 апреля президент Беларуси встретился с председателем политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. На встрече обсуждались вопросы мирного урегулирования на Донбассе.

В частности, В. Медведчук отметил, что, начиная с 2014-го, роль президента Беларуси очень значительная — это связано и с подписанием Минских соглашений в феврале 2015 года, и с тем, что он предоставил переговорную площадку для ОБСЕ, представителей России и Украины.