Роль политика Виктора Медведчука в переговорах Украины с Россией значительна. Об этом в комментарии «Радио Свобода» заявил политолог Михаил Бессараб.

«Эта роль значительна. И о значении Медведчука в окружении Порошенко идут разговоры, начиная с 2014 года. Мало того, я должен сказать, что персона Медведчука стала едва ли не ключевым фактором падения популярности и доверия к Порошенко, в первую очередь в экспертных кругах, а потом и в более широких кругах украинцев», — отметил политолог.

Он напомнил, что Порошенко недавно обратился к СБУ с поручением о необходимости отстранения Виктора Медведчука от процесса по обмену удерживаемыми лицами.

«Оно было, как по мне, неадекватной реакцией на реальность. Вряд ли что-то измениться. И Порошенко с Медведчуком создают почву для очень неприятных предположений. Медведчук… фактически признает, что он является переговорщиком со стороны России... Я более чем уверен, что кто бы не стал президентом Украины, Медведчуку будет очень сложно занять высокую официальную должность в Украине», — добавил Бессараб.