Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рассматривает дела в отношении 20 облгазов по признакам совершения нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, пишет MIGnews.

Дела начаты по признакам злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынках распределения природного газа в пределах территорий лицензионной деятельности, закрепленных за соответствующими облгазами. Основанием для начала (дел, – ред.) стало доначисление облгазами (вопреки Кодексу газораспределительных систем) бытовым потребителям объемов потребленного природного газа сверх объемов, определенных по данным счетчиков.

Терентьев уточнил, что такие действия облгазов приводят к дополнительным, необоснованным расходам потребителей. Дела рассматриваются в отношении: «Винницагаз», «Волыньгаз», «Днипрогаз», «Днепропетровскгаз», «Житомиргаз», «Закарпатгаз», «Запорожгаз», «Ивано-Франковскгаз», «Киевоблгаз», «Криворожгаз», «Львовгаз», «Николаевгаз», «Ривнегаз», «Сумыгаз», «Тысменицагаз», «Харьковгаз», «Харьковгоргаз», «Хмельницкгаз», «Черновцыгаз» и «Черниговгаз».

Напомним, что одним из партнеров Дмитрия Фирташа является не прошедший во второй тур кандидат в президенты Украины Юрий Бойко. Это началось, когда на должности главы «Нафтогаза Украины» Бойко начал работать над погашением газовых долгов между Украиной, Россией и Таджикистаном.

«Его наработки чуть позже легли в основу довольно сомнительного бизнеса компании «Росукрэнерго», когда российский газ смешивался с таджикским и по льготным ценам поставлялся в Украину. Авторы этих схем – Дмитрий Фирташ и Юрий Бойко близко сошлись в 2003 году, когда последний сохранив должность главы Нафтогаза стал заместителем министра топлива и энергетики».

Сегодня журнал Forbes оценивает состояние Юрия Бойко в 540 миллионов долларов.