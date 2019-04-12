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Итальянское информагентство АНСА пишет, что украинское правительство запретило все прямые рейсы в Россию — даже чартерные — после визита в Москву кандидата в президенты Юрия Бойко и председателя политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

«Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков принял это решение. Министр сказал, что два члена оппозиции «воспользовались лазейкой в украинском законодательстве», чтобы совершить прямой перелет в Москву», — говорится в статье.

В то же время Аваков заявил, что запрет не будет распространяться на рейсы, выполняемые международными организациями, такими как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Организация Объединенных Наций и Международный комитет Красного Креста (МККК).

Испанское агентство ЭФЕ также написало о запрете прямых рейсов в Россию. «Запрет был инициирован после поездки в Россию в конце марта пророссийского кандидата в президенты Юрия Бойко и Виктора Медведчука, политика, близкого к президенту России Владимиру Путину, где они встретились с высокопоставленными российскими чиновниками», — пишет ЭФЕ.

Аналогичное сообщение распространили барселонская Ла Вангардия, мадридский Эль Конфиндесиаль, «Диарио Васко» (Бильбао), а также новости всемирного портала Yahoo на испанском языке, издания Эквадора, Аргентины и Венесуэлы.
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