Обращение Президента Украины Петра Порошенко к СБУ с поручением о необходимости отстранения Виктора Медведчука от процесса по обмену удерживаемыми лицами не приведет ни к какому практическому результату. Об этом заявил бывший начальник Главного следственного управления СБУ генерал Василий Вовк.

В частности, он сообщил, что Медведчук не принимал участия в том сегменте переговоров, в котором принимало участие СБУ, за все же другие направления отвечает Администрация президента Украины. «Работу людей проверяют рабочие инспекции, инспекции по труду, инспекции по контролю за эффективностью производства. А как СБУ может проверить эффективность работы человека?» — отметил Вовк.

По его словам, причина заявления Порошенко в том, что Медведчук сейчас выходит на политическую арену. Таким образом президент переложил ответственность на СБУ.

«Он не работал и не сотрудничал со Службой безопасности Украины. Вот конкретные факты: 24 декабря 2014-го я был в Минске, где решался вопрос об обмене пленными. Решался вопрос об освобождении 150 наших заложников, что было на тот период нереально. Накануне Порошенко перезвонил на тот момент главе СБУ Валентину Наливайченко и заявил, что там не Вовк все решает, а Виктор Медведчук. Поэтому выдай приказ о включении Медведчука в группу. Наливайченко ответил, что группы нет, а начальник следственного управления Вовк, то есть я, едет туда как представитель по гуманитарным вопросам», — сообщил Василий Вовк.

По его словам, после этого разговора и появился приказ об «инкорпорировании» Медведчука в группу, которая занимается освобождением заложников. «Кроме этого случая СБУ никогда с Медведчуком не работала. Его не было ни на одном мероприятии переговоров, начиная с 31 июля 2014-го и заканчивая декабрем того же года. И что СБУ проверит, если он работал напрямую только с двумя президентами — своим кумом Путиным и своим другом Порошенко? Поэтому если бы президент хотел проверить работу Медведчука, то он должен был бы перед собой поставить этот вопрос», — уточняет Вовк.

По его данным, Медведчук не общался ни с СБУ, ни с украинскими представителями в Трехсторонней группе. «СБУ к этому не имеет никакого отношения, и он с СБУ не общался. Это все равно, что Президент попросил бы СБУ проверить, как работал Климкин и чего он добился», — добавил Вовк.