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Виктор Медведчук, председатель политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь», заявил, что его партия не поддержит действующего президента Петра Порошенко или Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов в стране. Об этом пишет пакистанское издание UrduPoint.

«Если вы спросите, какой будет позиция нашей политической силы «Оппозиционная платформа — За жизнь», мы не будем поддерживать ни первого, ни второго кандидата, потому что мы считаем, что их программы и их действия не подходят для Украины сегодня и не подходят для нашей политической силы, которая будет отказывать им в поддержке», — заявил Медведчук телекомпании «Россия-24».

UrduPoint напоминает, что Украина провела президентские выборы в воскресенье, 31марта. Зеленский получил 30,23% голосов, в то время как Порошенко в настоящее время занимает второе место с 15,92%.

«Согласно украинскому законодательству, кандидат должен получить более 50% голосов, чтобы победить на выборах. Поскольку ни один из кандидатов не преуспел в этом, Зеленский и Порошенко встретятся друг с другом в последнем туре 21 апреля», пишет UrduPoint.

Ранее барселонская газета «Ла Вангардия» со ссылкой на агентство ЭФЕ опубликовала материал о Зеленском, который завершается словами Виктора Медведчука: «Если вы спросите меня, кто может управлять украинским государством, я бы упомянул Зеленского в последнюю очередь».
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