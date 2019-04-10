Максим Степанов считает себя человеком амбициозным. Говорит, как хотите называйте, хоть блажью, мое желание стать успешным руководителем региона. Область ему досталась с вековыми традициями: тут тебе и контрабанда, и местные кланы, да и вечное наше бездорожье. Обо всем этом и состоялся наш разговор.

Активисты приносят обществу пользу

- Начнем с главного. В последнее время об Одессе и области говорят лишь в связи с нападениями на местных активистов. Такая криминогенная обстановка вас не тревожит?

- Если брать в среднем по Украине, то мы не хуже, но, наверное, и не лучше других областей. Другое дело, что нападения на гражданских активистов, а их за два года произошло девятнадцать, всегда имеют резонанс на всю страну. Отсюда и создается впечатление неспокойной криминогенной обстановки.

- Активисты и сами далеко не спокойный народ…

- Я глубоко уверен: движение активистов идет на пользу нашему обществу. С ними нужно максимально коммуницировать, даже если с точки зрения общения это не всегда комфортно.

- Они вам помогают?

- По-разному. В любом случае, для того чтобы побороть не разрешимые годами проблемы, чего бы они ни касались - дорог, образования, медицины, нужно точно знать, где существует проблема и ее масштаб. Например, как и в любой другой области, у службы по делам детей существует проблема с детскими домами, приютами, интернатами. И мне нужна реальная картина происходящего. Потому мы создали мониторинговую группу, в которую входят волонтеры, люди с активной гражданской позицией.

Наша сила - в открытости. Например, у меня нет никаких аккредитаций для СМИ - они заходят на любые мероприятия, которые проводятся нами без малейшего ограничения. И задают любые вопросы.

- Значит, нашли способ сделать так, чтобы активисты вас не донимали?

- Что значит «донимали» либо «не донимали»? У каждого свое видение. Кто-то считает, что с ними вообще не нужно встречаться, кто-то встречается по графику. Мне кажется, нужно понимать: это часть твоей работы. Да, наверное, еще активное гражданское общество несовершенно, но оно родилось, расширяется - и слава богу.

- Только в последнее время активистов все больше используют в коммерческих разборках!

- Используют. Но это уже проблема роста, развития данного движения.

«Для меня самая тяжелая вещь - отсутствие здесь семьи»

- Когда мы к вам ехали, то такое ощущение, будто села объявили друг другу войну и специально раскопали дороги.

- Знаете, почти два года, после того как меня назначили губернатором, я ехал 6 часов по дороге Одесса – Рени до Измаила - и это по трассе международного значения! А сейчас два с половиной часа. Но для успешного ремонта дорог всем нужно переходить к среднесрочной перспективе, планировать работы на 3-5 лет вперед. Что мы утвердили и выполняем вне зависимости от обстоятельств. В этом году мы строим такую-то дорогу, в следующем - такую-то...

- А потом придет другой губернатор и все перекроит?

- Мы говорим не о фамилии губернаторов, мы говорим об институционных изменениях. Есть институция, которая называется облгосадминистрация, есть институция служба автомобильных дорог, Кабинет министров.

Наша же беда в том, что каждый начинает делать все под себя. Не надо под себя. Мне почему легко? Я вырос не в Одесской области, у меня нет тут моего села, моего города. Мне родная вся область. Это все мое родное...

- Вы интересно сказали: мне легко, потому что я не из Одесской области...

- Легко дороги строить.

- А в чем сложно? Вы не похожи на одессита, вот честно.

- У меня есть амбиции, я действительно хочу здесь что-то поменять. Но нет цели оттяпать какой-то кусок земли или еще что-то. Да, я не скрываю: я хочу быть здесь успешным губернатором. Это мои амбиции, мои желания, блажь моя – как угодно называйте. И меня интересует вся область, без исключения.

- Но вы же не будете пожизненно губернатором?

- Срок полномочий любого главы области заканчивается вместе с полномочиями президента.

- Останетесь в Одессе или уедете в Киев?

- Зависит от главы государства. Единственное, что для меня самая тяжелая вещь - отсутствие здесь семьи, она вся в Киеве.

- Нельзя их перевезти?

- Есть объективные причины. Моя супруга работает в Институте нефрологии, она доктор медицинских наук. Сын учится в школе в Киеве. Перевезти их невозможно.

Прописался в селе, чтобы заплатить налоги

- Кстати, где вы живете?

- Я официально зарегистрирован в Окнянском районе. Купил там дом, который потом подарил сироте. Сам я там жить не буду.

- Не поняла. Если дом подарили, в нем зарегистрировались?

- Чтобы заплатить там налоги. В селе не хватало денег на школу, а мне нужно было заплатить большие единовременные налоги. Местной школе 113 лет, с туалетом на улице. Нет нормального спортзала. Причем прекрасный коллектив учителей, но условия просто отсутствуют. Растут дети, растут поколения, мы хотим, чтобы эти дети не уезжали из страны. С этого всего начинается в том числе и любовь к Родине. Ладно, это все эмоции. Так вот там, в селе Ставрово, есть девочка-сирота, которая хотела остаться там жить, но негде. Я купил небольшой дом, подарил этой девочке, но остался там зарегистрированным. В прошлом году, кажется, около 5 миллионов гривен заплатил налог. И школу мы строим. Но сейчас уже нашел село в другом районе, собираюсь переезжать. Буду мигрировать (смеется).

- Там тоже нет денег?

- Там нет дороги. Это село Степановка, в Раздельнянском районе. Если слышали, там люди выходили на митинг и перекрывали трассу. Им начиная с 2006 года вешают лапшу, рассказывая, что «мы вам построим дорогу». А проект даже никто не планировал делать. Мы его сделали в прошлом году, утвердили, прошли все экспертизы и начали проводить тендеры.

- И если вы там пропишетесь, то…

- Я им сказал: смотрите, у вас тоже есть ребенок-сирота, которому необходимо жилье. Действуем по уже отлаженному алгоритму: покупается дом, дарится ребенку. Я плачу налоги. И будем что-то делать.

Санатории должен строить бизнес, а не государство

- Одесская область - прекрасное место, хорошая экология, она могла стать медицинской здравницей. Но из-за отсутствия сервиса и нежелания что-то улучшать - не станет.

- Есть то, что должно сделать государство. Вот, например, есть знаменитый Куяльник. Лиман, который имеет абсолютно фантастические ресурсы. В котором есть морской степной климат, грязь, рапа, вода и воздух. Мы подали законопроект - сделать это место курортом государственного значения. Что это дает? На государственном уровне вводятся определенные ограничения на строительство любых объектов, кроме тех, которые соответствуют курорту. То есть там нельзя построить завод, свиноферму, еще что-то. Чтобы инвестор понимал: если он здесь построит какой-то санаторий, то рядом не будет халуп. Затем нужно принять концепцию этого курорта, обеспечить инфраструктуру: дорогу, подъезд, свет, воду – все, что необходимо. И дальше в рамках этой концепции привлекать инвесторов.

Это ж не функция государства строить какие-то санатории, лечебницы, это задача бизнеса.

Простой пример - Вилково. Все говорили: украинская Венеция, как там замечательно и хорошо. От поворота трассы Одесса - Рени до Вилково 44 км, но проезжали их за два с половиной часа. Были участки, где легче было ехать по полю. В прошлом году мы сделали эту дорогу, и количество туристов сразу выросло на 60%. Я точно знаю: строительство дороги Одесса - Рени сразу дает жизнь всему региону. Мы должны открыть миру Одесскую область, да и вообще Украину, по-новому. Поверьте, мы можем сделать мегакомфортную страну для туризма. Просто давайте создадим условия. Я хочу показать в Одесской области, как это можно делать.

- Давайте откровенно: нет в Одесской области приличных заведений и отелей.

- Мировых брендов, наверное, нет. Но есть потенциал, понимание, как развивать туризм.

- За полтора года что конкретно вы развили?

- Я вам привел пример – Вилково. Рядом есть Приморское, возле этой же дороги. Да, небольшие отели, но они достаточно комфортные, достаточно классные, и от туристов уже отбоя нет. Для того чтобы грамотно построить и развить, необходима соответствующая концепция. А ее нельзя сделать за неделю или две. Вот то, о чем мы говорили, мы сделали, поделили все на субрегионы, мы понимаем, где и что у нас может быть, и мы занимаемся концепцией развития под эти субрегионы.

О ситуации с распиленными партами

- Бюджет на следующий год - Одесская область не обижена?

- Бюджетных денег всегда не хватает. Мне нужно 60 миллиардов на все дороги. 60 миллиардов нет, есть только 1,5. Чтобы заменить весь автомобильный парк экстренной медицинской помощи, нужно купить 90 автомобилей. Это почти на 200 миллионов гривен. Не будет всех этих денег, я это прекрасно понимаю.

Но есть и сферы, где мы обеспечены в полном объеме. Меня очень радует хорошее финансирование программ по образованию - то вложение, которое так нужно Украине, на которое никто не обращал внимания длительное время.

- Минуточку. Да ведь это же в вашей Одесской области парты пилили пополам, чтобы соответствовать новой украинской школе!

- Подождите, давайте говорить так: идет реформа. Украинская промышленность оказалась не готова для такого огромного заказа школьной мебели. Некоторые нерадивые продавцы, в том числе через Антимонопольный комитет, начали блокировать тендеры. По некоторым объектам мы не успели к первому сентября. Что-то сейчас ставится. Но год назад этого всего вообще не было. Мы не находились даже в тендерах.

Да, не все получается сразу. Если бы было все просто, существовали односложные решения любых проблем, я, наверное, стал бы самым счастливым человеком. Приходил бы на работу в девять, уходил - в 6. Все проблемы решал по щелчку пальцев.

Это все человеческий фактор. Кто-то не объявил тендерные процедуры, кто-то позже объявил, у кого-то какая-то проблема случилась. Распилили парты... Приехал на следующий день мэр города Подольска и говорит: "Максим Владимирович, у нас случилась огромная проблема с тендером, его заблокировал Антимонопольный комитет. Кто-то подал жалобу, и мы понимаем, что дети-первоклашки должны пойти в нормальные классы. У нас есть парты, которые купили 1-2 года назад. Мы в своем столярном цехе спросили, можно ли из них сделать парты на одного человека". Показал фото этих парт. Они регулируемые, практически точно такие, как нужно. Они ж не просто лобзиком распилили. Когда придет мебель для деток, эти парты отдадут в более старшие классы.

За телемедициной будущее

- Вы сами сидите в своем Фейсбуке или помощники?

- Сам.

- Как реагируете на негативные комментарии в свой адрес?

- Я врач по первому образованию, и иногда в данном вопросе это помогает. Хотя если бы я тогда знал свою дальнейшую судьбу, то пошел бы не в хирурги, а в психиатры. Чтобы было проще.

- Кстати, ваше мнение как врача о медреформе.

- В ней существуют огромные проблемы. Медреформа не имеет законченного вида. А я, как любой другой гражданин, хочу четко знать, как меня будут лечить сегодня, завтра, послезавтра. Что платно, что бесплатно? Введут обязательную медстраховку или нет? Какое качество медицинской помощи я получу? Это называется открытость. А у нас на сегодняшний день есть только первая часть о подписании деклараций с семейным врачом. Вы можете объяснить, что произойдет дальше?

- Предпочитаю частную медицину.

- Прекрасно. Но если мы выйдем на улицу и спросим у людей, они в лучшем случае скажут: я подписал договор с семейным врачом. Что дальше будет происходить, никто не ответит. К сожалению, на это очень часто не могут ответить и врачи - люди, без которых невозможна реализация реформы. Поэтому у меня лично очень большие вопросы.

Реформа - многогранная. Очень замечательно, что есть такой президентский закон «Сельская медицина». Это мегаважно. Качество и доступность медицины в селе и в городе - разные вещи: начиная от нехватки врачей - в некоторых районах 50% вакансий. Необходимо применять какие-то другие технологии. Например, телемедицину.

Мы сделали фантастический проект в Окнянском районе. На базе центральной районной больницы создали приемно-диагностическое отделение, которое в режиме 24/7 в состоянии оказывать ургентную помощь. Там есть малая операционная, 2 палаты интенсивной терапии, современный рентген, УЗИ-аппарат. Можно провести оперативное вмешательство, принять роды. Все это по телемедицине соединено с Одессой. В каждом селе есть фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Фельдшеру выдали диагностический мобильный чемоданчик. Туда входят электрокардиограф, фонендоскоп, тонометр, спирометр, глейкометр, элементарный набор для результативного объективного обследования. Все это коннектится с планшетом. Фельдшер пришел к пациенту, снял ЭКГ, померял ему давление, послушал, все заливается моментально в планшет, он нажимает кнопочку, и данные уходят в центр телемедицины. Если хватает компетенции районной больницы, они дают соответствующие рекомендации. Если не хватает, они связываются с областным центром телемедицины, который работает на базе областной клинической больницы.

Пациенту не нужно, как раньше: «Сыночек, болит тут, колет в сердце» - у фельдшера нет квалификации поставить диагноз, он не врач. Фельдшер отвечал: «Ну, собирайся, надо ехать в район». Сегодня фельдшер обучен, все, что ему нужно – провести комплекс обследований, нажать на кнопку, информация ушла. Потом получил рекомендации, что делать. Все.

- Люди на местах уже поняли?

- Да, они пользуются этим.

- И никто не против? Всегда есть критики.

- Как они могут быть против? У нас иной раз начинают рассуждать о телемедицине люди, которые вообще не понимают, что это такое. Они свято верят, что это какой-то высокоскоростной интернет, по которому ты по скайпу с кем-то общаешься. А речь не об этом. Врач, чтобы поставить диагноз, не может быть слепым, ему нужны данные. И эти данные он получит в полном объеме.

- Огромных денег, наверное, проект стоит?

- Да не нужны тут огромные деньги. Думаю, до конца следующего года в каждом ФАПе появится такой чемоданчик. В половине - точно. Мы идем в этом направлении и предлагаем сделать эксперимент уже не только в одном районе, а по всей области.

Выпускники с бессмысленными специальностями

- Кроме медицины, каким опытом поделитесь с другими областями?

- Образование.

- Школьное или высшее?

- Среднее и профессионально-техническое. Сейчас вопрос о колледжах стоит.

- Вопрос стоит, а не закроются ли они вообще?

- Когда я пришел в область, то из 39 профессионально-технических училищ планировали закрыть 17. Мы не закрыли ни одно. Более того, мы увеличили заказ в этих ПТУ.

- Как?

- Провели реальное реформирование этой системы. Что это значит? Вы работодатель, я - ПТУ. Вы строите дороги. Вам нужен дорожный строитель, который сможет работать на технике. К вашему удивлению и к моему тогдашнему, в Одесской области никто не готовил эти специальности.

- А кого тогда готовили?

- Например, был оператор компьютерного набора. Вот вы себе представляете, в 2017 году - оператор компьютерного набора! Кто этот человек? Что он должен делать? А мы соединили людей, которым нужны специалисты, и образовательную систему. И начали готовить профессиональные кадры для работодателя. Сделали дуальное образование. Человек учится и начиная со второго курса уже идет работать. То есть вы готовите сразу специалиста под себя. Это первое.

Второе: мы нашли деньги, в том числе через софинансирование с объединенными территориальными громадами, и начали обновлять техническую базу ПТУ. У нас за время независимости Украины никто никогда не обновлял сельскохозяйственную технику в ПТУ. Там техника 80-х годов, выпускника потом переучивают. Мы стали покупать новую технику. Чтобы сэкономить деньги, ПТУ начали объединять в так называемые кластеры. Раньше у каждого училища были свой директор, своя бухгалтерия, а теперь одно стало центром, а остальные филиалами. По области создадим шесть таких профессионально-технических кластеров.

- А высшее образование?

- Не все сразу.

- Высшее образование - это молодежь. Она либо есть, либо уезжает.

- Согласен. Но мы начали с основ, со среднего образования. Невозможно объять необъятное, там другая система управления.

«Не хочу знать фамилию начальника таможни»

- Ваш предшественник воевал с контрабандой, воевал с кланами, заборы сносил на побережье. Сейчас о таком не слышно. Значит, он победил или проблема рассосалась?

- Я никогда не комментирую то, что делали мои предшественники. Это как пресловутые вечно крайние «попередники». Но если ответить емко: мой предшественник занимался артистической деятельностью. У него это очень хорошо получалось.

- Вы скажите о проблемах… Контрабанда в области существовала?

- Так она, наверное, и существует. Как и во всех странах. Вопрос в объемах. Но приведу одну цифру: в 2016 году одесская таможня собрала 14,7 миллиарда гривен. Это факт. Второй факт – 2017 год, одесская таможня собрала порядка 22 миллиардов гривен. Как вы понимаете, между платежами и контрабандой обратно пропорциональная зависимость. Чем больше платежи, тем больше снижается уровень каких-то серых схем. Выводы вы можете сделать самостоятельно. Это по поводу «борьбы», артистизма и т.д.

- А как обстоят дела с условиями для работы бизнеса?

В стране должны вознести бизнес в культ. Реально. Это то, что двигает государство вперед. Мы должны пытаться создать самые тепличные условия для бизнеса. Чтобы в любой стране мира говорили: да вы поезжайте в Украину и посмотрите.

Чего хочет бизнес? Защищенности своих инвестиций, четких и прозрачных правил. Таких, чтобы любой человек, вне зависимости от своей специальности, своего образования, прочитав этот закон, нормативные акты, постановления, приказы, четко понимал, что он должен делать, как платить налоги, где наступает его ответственность. И, раз он все делает по закону, не боялся и знал: к нему никто не придет.

А у нас? Нормативные акты пишут языком держиморды: никто ничего понять не может, даже специалисты. Здесь можно так, а здесь можно так. А трактовать те или иные нормы отдают на откуп чиновникам. И мы всегда от них зависимы.

А я не хочу быть зависимым. Не хочу знать фамилию губернатора, фамилию начальника таможни, фамилию начальника фискальной службы. Поэтому нужно создавать правила с минимальным человеческим фактором.

Буквально недавно я предложил: давайте сделаем так, чтобы контролирующие или правоохранительные органы несли ответственность и возмещали убытки бизнесу – именно юридическим лицам – в случае незаконных действий, которые сами нанесли. Естественно, подтвержденных решением суда. Причем судебная процедура в таких случаях должна проходить в ускоренном порядке. И все это нужно закрепить в специальном законе.

- Всегда найдется кто-то хитрый, кто хочет построить чуть выше, хочет обойти налоги, обойти закон.

- Был такой федеральный судья Хенд в США, который сказал: «Никто не должен планировать свои расходы и доходы к максимальному удобству Министерства финансов: для гражданина нет абсолютно никакого

патриотического долга увеличивать собственные налоговые выплаты». Суть бизнеса - платить меньше там, где ты можешь заплатить. В рамках закона. И как раз простые правила дают меньше возможностей обходить закон.

«Стою с дубиной, чтобы никого не кошмарили»

- С вами бизнес приходит договариваться?

- О чем?

- О преференциях, льготах. Да просто – дружить пытаются!

- У меня с ними существует диалог. Они часто звонят со своими проблемами. К сожалению, часто приходится что-то регулировать в ручном режиме. Меня это сильно выводит. Как, например, наша экологическая инспекция. Чистые негодяи, паразитирующие.

- Вы же им войну объявили.

- Я точно не проиграю эту войну. То, что они вытворяют, в буквальном смысле слова убивает страну. Все вышло уже на международный уровень и ничего общего с экологией не имеет. Они кошмарят судовладельца, кошмарят суда, придумывают какие-то небылицы, которые кроме них больше никто не может подтвердить. Например, говорят: мы обнаружили разлив чего-то. Это отрицает судовладелец, отрицает администрация морских портов, которая спрашивает: где, покажите, давайте возьмем анализ. Но они не дают никому анализ. Пользуются инструкцией 1994 года. Где они ее отрыли, я не знаю, и с этим документом тащатся на суда. И всем рассказывают, сколько денег штрафами принесли в бюджет. Так потери для бюджета в десятки раз больше!

При этом, вы же понимаете, у Черного моря есть огромное количество реальных экологических проблем из-за предприятий на суше. Но экологи не оштрафовали ни одно из них, так как предприятие начнет с ними судиться. А за простой задержанного в порту судна приходится платить, и дешевле откупиться штрафом.

- Пожалуйтесь в Министерство экологии...

- Написал премьер-министру, предложил министру экологии алгоритм действий. Ждем решения. Опять же, просьба моя в чем? Я не попросил подчинить мне экологов. Сделайте прозрачный понятный механизм, чтобы не было причины для коррупции, причины для обвинений. Экологи собрали полный зал бизнесменов и говорят: нас никто не поймал на взятке. Так что, ждать, пока вас поймают, пока отсюда уйдут все суда? Они уходят в любой другой порт Черного моря. В моем понимании - полные негодяи. Вот стою с дубиной, слежу, чтобы они никого не кошмарили.

В ТЕМУ

«КП» в Украине» уговорила экс-губернатора ответить на 3 вопроса в стиле «правда или нет».

1. - Правда, что вы не любите, когда вас называют человеком президента?

- Неправда.

- Вы сами себя считаете его человеком?

- Я работаю в команде президента.

2. - Правда, что Одесская область поделена между кланами и у каждого свой царек?

- Царьков нет. Наверное, есть люди, которые в том или ином районе или городе имеют влияние. Это естественно. Не только в Одесской области, но и по всей стране.

3. - Правда, что вы внесли залог 600 тысяч гривен за экс-главу «Правого сектора» Сергея Стерненко, задержанного за организацию беспорядков и драку с полицией из-за вашего конфликта с мэром Одессы?

- Неправда. Это была реакция на несправедливое, по моему мнению, решение суда, даже если Сергей Стерненко - мой оппонент, меня критиковал и продолжает критиковать. Но я не готов жить в несправедливом обществе.

- Вы не жалеете?

- Нет. Почему я должен об этом жалеть?

- С мэром Геннадием Трухановым какие взаимоотношения?

- Он мэр города, избран одесситами. Я руководитель Одесской областной государственной администрации, возглавляю всю исполнительную власть в области. У него свои полномочия, у меня – свои. Обычные рабочие отношения.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Где в Одесской области губернатор посоветует отдохнуть летом?

- Если говорить о лете, то традиционно Белгород-Днестровский район. Еще есть Татарбунарский, Килийский районы. Там безумная красота, белый песок. Слава богу, уже сделали дорогу Одесса - Рени, в следующем году будем ремонтировать остальные дороги.

Там болгарские села, где вас угостят безумно вкусными традиционными блюдами. Там знают такие рецепты, которые вы не найдете ни в одном ресторане не то что Украины - всего мира.

И моя цель - сделать здесь в том числе и гастрономические туры. Вы сели в машину в прекрасную солнечную погоду, пусть даже прохладно осенью. По хорошей отремонтированной дороге заехали в одно село - в небольшой ресторанчик на 5-6 столиков, где готовится только традиционная еда и имеется местное вино. 65% всего украинского вина делается у нас. На Дунае есть острова, на которых растет виноград новак, из которого делается чудесное вино.

Дунайская селедка знаменита на весь мир. Вы могли ее пробовать только в виде засоленной традиционной селедки. А здесь вам подадут ее жареную или сварят из нее уху. Если ехать, то только сюда.