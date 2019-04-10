При анализе промежуточных финансовых отчетов кандидатов на пост президента Украины Комитет избирателей Украины обнаружил несколько сот подозрительных денежных взносов, сделанных гражданами в избирательные фонды кандидатов.

Как сообщает пресс-служба КИУ, речь идет о 272 денежных взносах на одинаковую сумму – от 145 до 149 тыс. грн, то есть совокупно таким образом граждане внесли кандидатам более 39 млн грн.

Такие подозрительные взносы были сделаны в пользу 11 кандидатов в президенты А. Гриценко, Ю. Бойко, Р. Кошулинского, Е. Мураева, В. Наливайченко, В. Скоцика, А. Вилкула, О. Богомолец, В. Зеленского, С. Таруты, В. Кривенко.

Больше всего таких взносов поступило в избирательные фонды Гриценко и Бойко. Так, физические лица перечисляли в избирательный фонд Гриценко средства в одинаковом размере 145-149 тыс. грн. 97 раз, Бойко – 83 раза.

Кошулинский получил от граждан 32 подозрительных денежных взноса размером 145-149 тыс. грн, Скоцик - 15, Мураев – 11, Наливайченко - 9, Вилкул - 8, Богомолец - 7, Зеленский - 4, Тарута - 4, Кривенко - 2.

К примеру, Мураев получил 6 февраля сразу десять взносов от жителей городов Одессы, Харькова и Северодонецка на одинаковую сумму - по 149 тыс. грн. Кошулинский 28 февраля получил от физических лиц девять взносов на одинаковую сумму - по 148 тыс. грн. Скоцик получил четыре взноса на одинаковую сумму – по 144 827 грн. Наливайченко 6 марта получил денежный взнос от физического лица на сумму 149 999 грн, 18 марта - это же лицо снова сделало взнос на такую ​​же сумму.

Суммы взносов по 145-149 тыс. грн неслучайны. Именно таким образом физические лица могут избегать специальной финансовой проверки. Ведь сумма денежного взноса, равная или превышающая 150 тыс. грн, подлежит обязательному финансовому мониторингу. Тогда как суммы близкие, но все же меньше 150 тыс. грн, такому мониторингу не подлежат (ч.1 ст. 15 Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»).

Формально взносодатели и кандидаты не нарушают избирательное законодательство, предоставляя и получая такие взносы, однако эта ситуация свидетельствует о непрозрачности происхождения средств для финансирования избирательной кампании. В частности, может иметь место ситуация, когда финансовая операция (взнос в пользу кандидата) не соответствует финансовому состоянию взносодателя. По мнению КИУ такие взносы должны стать основанием для дополнительного внутреннего мониторинга со стороны Государственной службы финансового мониторинга Украины.