В отношениях между Украиной и Россией наблюдается парадоксальная картина, пишет в своем блоге политический аналитик Сергей Лозовский.

«С одной стороны, растет товарооборот между нашими странами – за 2018 год общий объем торговли товарами и услугами составил 14,984 млрд долларов США, увеличившись на 16,6%. И именно Россия сегодня является главным торговым партнером для Украины. И, в то же время, официальные органы вроде МИД просто не справляются с актуальными задачами. А теперь еще и украинская власть проводит демонтаж всего массива двусторонних отношений, привязанных к «Большому договору», - пишет он.

Поэтому логично, что в нынешней ситуации укрепляются позиции таких переговорщиков на высшем уровне как Виктор Медведчук, приходит к выводу Сергей Лозовский.

«Поэтому логично, что в такой ситуации укрепляются позиции таких людей как Виктор Медведчук - признанного переговорщика №1 между Украиной и Россией. Он работает на высшем уровне и находится на прямом контакте, как с Порошенко, так и с российским президентом В. Путиным», - подчеркивает блогер.

Сергей Лозовский анализирует встречу Виктора Медведчука с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которая состоялась 4 апреля.

«А с недавних пор еще и с Александром Лукашенко. В последнее время Медведчук провел уже две встречи с белорусским лидером. Очередная встреча на высшем уровне состоялась в четверг, 4 апреля. Что абсолютно логично – Лукашенко зарекомендовал себя, как очень прагматичный и рациональный человек, поэтому президент Белоруссии прекрасно знает, кто сегодня решает вопросы любой сложности на уровне глав государств», - поясняет блогер.

Лозовский приходит к выводу, что Медведчук теперь занимается не только российским, но и белорусским направлением.

«Что касается Медведчука, то мы видим, как он расширяет географию своей деятельности – и теперь к российскому направлению добавляется еще и белорусское», - заключает политический аналитик Сергей Лозовский.