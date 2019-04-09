Результат Юрия Бойко по итогам первого тура президентских выборов показал, что Ринат Ахметов уступил свои политические позиции на Юго-Востоке такому политику как Виктор Медведчук, пишет в своем блоге Николай Васильковский.

«И фактически результат Бойко как самой рейтинговой фигуры среди антизападной оппозиции зафиксировал, что олигарх Ринат Ахметов уступил свои политические позиции на Юго-Востоке такому политику как Виктор Медведчук», - констатировал журналист и блогер.

Васильковский описывает историю взаимовыгодного сотрудничества Порошенко и Ахметова, проиллюстрировав на примере формулы «Роттердам +».

«Самая известная схема получила название «Роттердам +» - когда украинцы платят по коммунальным тарифам за уголь, как будто энергоресурс приехал из порта Роттердама плюс затраты на транспортировку Украины. Понятно, что речь идет о чистой воды коррупции, потому что на самом деле уголь на украинские ТЭЦ поставляют с шахт Ахметова на Донбассе», - раскрывает журналист суть этой схемы.

Васильковский констатирует, что «настоящий кандидат Ахметова - это Порошенко», поэтому олигарх специально выдвинул технического кандидата Александра Вилкула, чтобы отрывать голоса у Юрия Бойко.

«Поэтому, чтобы помочь Порошенко, олигарх сделал ставку на раскол Юго-Востока и командировал на выборы Александра Вилкула. Еще один раскольник Евгений Мураев превратил свою кампанию в серию скандалов, в результате чего спонсоры сами отказались от кандидата-спойлера, рейтинг которого рухнул с 5 до 1 %.

Анализируя результаты первого тура, Васильковский подчеркивает - низкий результат Александра Вилкула означает, что Ахметов и его проекты могут вскоре выпасть из украинской политики.

«Но беда в том, что Вилкул, несмотря на миллионные бюджеты, набрал чуть больше 4 %. И, если тактическую задачу удалось решить, потому что Бойко не прошел во второй тур, то несерьезный результат показал, что Вилкул и другие политики из обоймы Ахметова не в силах решить задачу по интегрированию олигарха в постмайданную политическую систему», - констатировал автор.

В частности, поясняет Васильковский, партия Ахметова рискует не пройти в Верховную Раду на выборах, которые состоятся осенью 2019 года. И тогда, прогнозирует журналист, олигарх может остаться «у разбитого корыта».

«Проще говоря, случись завтра выборы в Верховную Раду, проекты Ахметова рискуют просто не взять барьер в 5 % и не пройти в парламент. А если сейчас и Порошенко проиграет во втором туре, то Ахметов рискует вообще остаться «у разбитого Вилкула», - пояснил Николай Васильковский.