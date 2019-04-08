Политический сатирик Александр Зубченко пишет, что Александр Вилкул и Евгений Мураев специально работали на раскол электората Юго-Востока.

«Сначала «ахметовцы» выдвинули Александра Вилкула в противовес Бойко, который по социологии являлся и является самым рейтинговым кандидатом от Антимайдана или юго-востока. Затем армянские побратимы министра Авакова сняли с довольствия Евгения Мураева, и, переобуваясь на ходу, он перешел в лагерь Ахметова», - рассказывает политический сатирик.

Зубченко разоблачает фейк пропагандистов Ахметова, аргументируя, что большинство избирателей Мураева не поддержали Вилкула.

«Напомню, что тогда «ахметовцы» клялись, что, наперекор всем законам политики, более высокий рейтинг Мураева должен перейти к мини-кандидату Вилкулу. Разыграли, так сказать, «объединительный гамбит». Но, как оказалось, 2x2 – это все равно 4, даже если сам Колесников говорит, что это 5», - констатировал сатирик.

По оценкам Зубченко, результаты кандидата Вилкула - это меньше, чем рейтинг одного только Мураева на старте президентских выборов.

«В итоге «слияния и поглощения» Мураева с кандидатом Ахметова окончились «блестящими результатами» Вилкула – в районе четырех полновесных процентов, что меньше, чем у одного Мураева на старте президентской кампании», - подчеркивает автор.

Политический сатирик напомнил, как Евгений Мураев в прямом эфире ТВ обратился в СБУ с доносом на Медведчука.

«Сам Мураев держался во время выборов молодцом. Даже ни разу не пикнул после снятия. И практически перестал стучать в СБУ на Виктора Медведчука. Удивительно. Вообще на него не похоже», - иронизирует политический сатирик.

Зубченко разоблачает обман, доказывая, что Вилкул исполнял роль технического кандидата, который работал на победу Порошенко.

«И в данном случае речь идет о серьезных раскладах. Тот «кусочек», который «отщипнул» Вилкул от Бойко, даже по официальным результатам, стоил лидеру «Оппозиционной платформы» выхода во второй тур», - пояснил он.

«Всегда на практике техническим считается кандидат с меньшим рейтингом, потому что именно он откусывает голоса у фаворита. Хорошо бы это уяснить самопровозглашенному «оппозиционному премьеру» Колесникову, от которого «оппозиционное правительство» в полном составе сбежало еще в 2016 году по причине постоянного «кидалова» на деньги и активного ничегонеделания», - язвительно написал сатирик.

Зубченко напоминает, что часть сторонников Майдана давно считают Вилкула прозападным политиком, потому как кандидат Ахметова голосовал и за кредиты МВФ, и за законы в поддержку НАТО.

«Накануне выборов в сетях разогрелся спор, когда активисты Евромайдана совещались, надо ли простить Вилкула с Мураевым за то, что раскололи избирателей юго-востока. А некоторые патриоты даже напомнили, как Вилкул в Верховной Раде голосовал и за кредиты МВФ (законы о государственном долге, которые проталкивала Яресько), и за займы от ЕС, и за расследование по сбитому голландскому «Боингу», которое свелось к тому, что виноватыми назначили власти РФ», - политический сатирик Александр Зубченко разоблачил Вилкула.