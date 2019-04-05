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Александр Вилкул и Евгений Мураев решили задачу, которую поставил ними олигарх Ринат Ахметов, — сделать так, чтобы Петр Порошенко остался президентом, предав тем самым интересы своих избирателей. Об этом в эфире YouTube-канала TopInform заявил украинский политолог Михаил Погребинский.

Он отметил, что его возмущают слова Мураева, будто бы российское телевидение подыгрывает Порошенко, якобы специально будоража украинский националистический электорат, освещая визит в Москву Юрия Бойко.

«Я пару дней назад послушал, что он (Мураев. — Ред.) говорит после выборов. Ну, отчаянный мерзавец, нельзя с таким дело иметь, он лжет с симпатичной улыбкой во всем. Если вы спросите Мураева: «А как вы считаете, основные каналы российского телевидения работают под контролем Администрации президента?», он скажет: «Конечно, они под контролем». Да они «мочат» этого Порошенко дальше некуда! Поэтому я считаю, что раз человек такое говорит, то он конченый мерзавец, никаких договоренностей с ним быть не может», — заявил политолог.

Он подчеркнул, что в начале президентской гонки Мураев имел больший рейтинг, чем Вилкул, однако затем «лег под Вилкула и проиграл». «И теперь, вместо того чтобы посыпать голову пеплом, он несет всякую ахинею, как самый настоящий мерзавец, я на этом настаиваю, — отметил Погребинский. — Вилкул, видимо, человек зависимый. Сказал Ахметов вести себя так, вот он так себя ведет. Что уж говорить, если даже где он был губернатором, где его папа до сих пор мэр Кривого Рога, а это второй по значимости город Днепропетровской области, он там проигрывает Бойко у себя на месте».

По мнению Погребинского, и Вилкул, и Мураев должны «просто покаяться». «Я считаю, что они решили задачу, которую поставил им Ахметов, который хотел, чтобы Порошенко остался президентом, потому что у них общий бизнес, и они эту задачу решили. Я не знаю, насколько они удовлетворены финансово результатом своей работы, но то, что они сыграли против интересов своих избирателей, — это совершенно очевидно, и я думаю, что избиратели сделают вывод», — резюмировал политолог.
ForUm

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